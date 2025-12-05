'Valdepeñas te regala Navidad' vuelve a incentivar las compras en el pequeño comercio

Cincuenta establecimientos se suman a esta campaña que sortea trece cheques de cien euros, a canjear en productos de los propios negocios adheridos a la promoción.

Hasta el próximo 31 de diciembre los clientes pueden depositar su papeleta, junto al ticket de compra, en las urnas de los comercios participantes.

La concejala de Desarrollo Empresarial, Julia Cejudo, anima a la gente de toda la comarca a participar.

Esta iniciativa de apoyo al comercio de proximidad está impulsada por el Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con las asociaciones empresariales, que afrontan con optimismo esta campaña. Este año se han hecho el doble de papeletas, explica el presidente de Valdepeñas Comercial, Jesús Merlo.

Desde FECEVAL, la Federación de Empresarios de las comarcas de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, y la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE, sus presidentes Cándido Simarro y Antonio Caravaca, destacan que 'Valdepeñas te regala Navidad' es un incentivo para el consumidor y un apoyo para las pymes y autónomos del comercio local.

El sorteo es el día 5 de enero, los premiados podrán canjear sus cheques regalo, con un mínimo de 50 euros y un máximo de 100 por comercio, del 8 al 20 de enero.

El listado con los negocios que participan en la campaña 'Valdepeñas te regala Navidad' se va a publicar en la página web del Ayuntamiento y en redes sociales.