Objetos artesanales y alimentos tradicionales protagonistas de ARTESANO en Villanueva de los Infantes

La Feria de Artesanía Arte-Sano de Villanueva de los Infantes abre sus puertas esta tarde en el Patio de la Alhóndiga con récord de participación.

En un solo espacio pueden encontrarse variedad de piezas artesanales, realizadas con distintas técnicas, y alimentos tradicionales de nuestra gastronomía, incluidos dulces típicos de estas fechas. Todo realizado por artesanos locales y de la comarca de Campo de Montiel, incluso de algunos otros puntos de la provincia.

Una oportunidad para adquirir los primeros regalos navideños, apunta el concejal de Turismo, Francisco Javier Peinado, en declaraciones a Onda Cero.

Los visitantes de Arte-Sano pueden aprovechar para ver el belén municipal de estética manchega, también instalado en La Alhóndiga, realizado por Miguel Plaza, uno de los mejores belenistas de la provincia, señala Peinado.

Y, desde este sábado, pasear por las calles de Villanueva de los Infantes disfrutando del toque que aporta a las calles de este histórico municipio el alumbrado navideño.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Arte-Sano abre hasta el día 8 de diciembre en horario de mañanas, de 11:00 a 15:00 h, y por las tardes de 17:00 a 22:00 horas.