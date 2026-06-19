La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia elige Valdepeñas para formar a las nuevas generaciones de profesionales

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) y el Grupo SETH Joven organizan el segundo curso 'Hemostasia para tod@s 4.0', que se desarrolla hoy y mañana en Valdepeñas.

Dos días de formación, actualización y encuentro para residentes de cuarto año y jóvenes profesionales, que ha superado las previsiones, dejando a personas interesadas sin poder acceder, al completar la cifra máxima con 85 asistentes.

El doctor Bolívar Díaz, del Servicio de Hematología y Hemoterapia de Hospital General de Valdepeñas, es uno de los coordinadores de este curso: "Dentro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, de la cual yo formo parte de la Junta Directiva, tenemos una visión en que, tanto la trombosis como la hemostasia, son enfermedades multidisciplinares, por lo cual es importante fomentar la formación, no solo para profesionales de la medicina, sino también enfermería, investigadores predoctorales, farmacéuticos, analistas... Y es por eso que hemos hecho este curso transversal".

El curso está diseñado para solucionar los problemas habituales del día a día, aquellas situaciones a las que se enfrentan los profesionales en una consulta, en un laboratorio o en una planta de hospitalización, explica el doctor Díaz a Onda Cero. Una iniciativa formativa diseñada enteramente para situaciones prácticas y pensando en las nuevas generaciones, incluso en el caso de los ponentes que son también jóvenes.

Además, la elección del lugar para realizar este curso no es casual, deja claro el especialista, que desarrolla su trabajo en el Hospital General de Valdepeñas.

A través de ponencias, casos reales y debate abierto con especialistas, en estas dos jornadas de formación se abordarán los pilares esenciales de la hemostasia primaria y secundaria, así como aspectos clave del diagnóstico de la trombosis.