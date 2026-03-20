El presidente de Castilla-La Mancha anuncia la próxima aprobación de 2,9 millones de euros para el nuevo centro de salud de Albaladejo

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar el próximo martes, cerca de tres millones de euros para el nuevo Centro de Salud de Albaladejo, un anuncio que ha realizado esta mañana el presidente regional, Emiliano García-Page.

Todavía no hay confirmación sobre los detalles definitivos del nuevo centro sanitario.

El proyecto presentado en 2023 contemplaba edificar en un terreno de 2 000 metros cuadrados, cedido por el Ayuntamiento de Albaladejo, un centro de salud en una sola planta y con todos los servicios necesarios, incluidas las consultas de odontología y fisioterapia, así como el Punto de Atención Continuada.

La Zona Básica de Salud de Albaladejo cuenta con 2 000 tarjetas sanitarias de los municipios de Albaladejo, Santa Cruz de los Cáñamos y Terrinches.