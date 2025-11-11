SECTOR VITIVINÍCOLA

La Interprofesional de la DO Valdepeñas se prepara para estar operativa cuando la Junta les traspase la competencias

En la agenda de esta semana una cita importante para que, operativamente, la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas pueda empezar a trabajar.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

La Interprofesional de la DO Valdepeñas se prepara para estar operativa cuando la Junta les traspase la competencias

El día 13 de noviembre se celebra Junta Directiva para aprobar el presupuesto hasta final de año, la financiación a corto plazo y el análisis de los posibles candidatos para la contratación de un gerente, un perfil necesario que pueda dedicarse al cien por cien a la Interprofesional, como explica a Onda Cero la presidenta, Cristina Nieto.

Estos son algunos de los muchos pasos que está dando ya la Junta Directiva, gestiones y procedimientos para volver a activar la Interprofesional de la DO Valdepeñas, después de cinco años de parón, aunque no podrán empezar a actuar y tomar decisiones de pleno derecho hasta tener el reconocimiento oficial del Gobierno regional.

Pendiente realizar el contrato con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que el etiquetado de las botellas se realice como recogen los Estatutos o la auditoria de todas las existencias de vino calificado, para hacer el traspaso de la Junta de Comunidades a la Interprofesional.

En cuanto a la sede, por ahora se ha solicitado al Ayuntamiento de Valdepeñas la cesión provisional de un espacio en la Casa del Agricultor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer