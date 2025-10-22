Los sindicatos acusan a ASAJA de usar "excusas" para bloquear la negociación del campo

UGT y CCOO exigen responsabilidad a ASAJA Ciudad Real, acusan a esta organización de utilizar permanentemente "excusas y subterfugios" para justificar su bloqueo a la negociación del Convenio del Campo en la provincia.

Los sindicatos consideran "inverosímil" la justificación de la patronal para no acudir a la reunión prevista para el 14 de octubre, afirmando que tenían mal anotada la fecha. Recuerdan que el calendario de negociaciones está suscrito en un acta firmado por todas las partes y consideran "increíble que tres personas negociadoras por parte de ASAJA no se percataran de dicha anotación".

En todo caso, UGT y CCOO, "en base al compromiso y responsabilidad con el sector primario", piden a la parte empresarial que indique lugar, día y hora para continuar con una negociación que afecta a alrededor de 14 000 personas trabajadoras de la provincia de Ciudad Real.