Los números no salen, la oposición no suma votos suficientes para presentar una moción de censura contra el alcalde de Valdepeñas, el socialista Jesús Martín.

Unidas por Valdepeñas, en una asamblea interna, donde están representadas las dos formaciones políticas que forman la coalición, Izquierda Unida y Podemos, han votado en contra de esta posibilidad, dejando claro que no pactarán con la extrema derecha para llegar al Gobierno, ha dicho Alberto Parrilla en declaraciones a Onda Cero.

Además, Parrilla ha afirmado que son falsas las informaciones de que la propuesta de moción de censura haya sido alentada por Unidas por Valdepeñas, al menos por uno de sus concejales, y que hay fuertes discrepancias internas entre ellos en este asunto.

El concejal apunta al PP como impulsor de esta iniciativa. En concreto a Cándida Tercero, portavoz del Grupo Municipal Popular y presidenta local de este partido.

El pleno de Valdepeñas está compuesto por 21 concejales: 10 del PSOE, 5 del PP, 3 de Vox, 2 de Unidas por Valdepeñas y 1 del concejal no adscrito, solo la suma de todos ellos habría permitido la mayoría absoluta necesaria para una moción de censura.