Cita "ineludible" en FERCAM, Manzanares, la 133ª Subasta Nacional de Sementales de Raza Ovina Manchega

La Subasta Nacional de Sementales de Raza Ovina Manchega ha celebrado su edición número 133 en un escenario ya tradicional, la Feria del Campo de Manzanares, FERCAM. Esta es una de las citas destacadas para el sector ganadero, hoy con 101 machos de 21 ganaderías, aunque cuatro de ellas concentran la mitad de la oferta por su prestigio y la demanda de los compradores.

Roberto Gallego, veterinario y secretario ejecutivo de AGRAMA, que organiza y dirige esta subasta.

El precio de salida de los sementales, seleccionados entre las ganaderías colaboradoras del Programa de Cría de la raza, ha sido de 350 euros. La cantidad final depende del interés de los ganaderos por los animales, en función de sus características, aunque también influyen otros factores. En este caso el descenso en el precio de la leche de oveja manchega puede hacer bajar las pujas, apunta Gallego.

CITA INELUDIBLE

AGRAMA, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega, recuerda que la elección de FERCAM en Manzanares no es casual, su situación es estratégica y es una cita ineludible para los ganaderos.