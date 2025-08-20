Valdepeñas está en el Mapa de Ganaderías de Extensivo Certificadas

Esta herramienta visual lleva detrás un proceso verificador de los criterios que garantizan su apuesta por este tipo de ganadería ligada al territorio, que tiene como fuente de alimentación principal el pasto natural, a diente, en el campo o con recursos forrajeros de la zona, beneficioso para los animales y también para las personas.

Productos más ricos y saludables, mejora del equilibrio ecosistémico o prevención incendios forestales, señala en Onda Cero Pati Jiménez, de la Fundación Entretantos, parte del equipo técnico del Mapa de ganaderías extensivas certificadas por la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo (PGEP).

Cabras de raza Florida pastando (Valdepeñas) | José García de Mateos

Gracias a este sello varios proyectos están consiguiendo abril canales de comercialización directa, ofreciendo al ganadero un mayor margen y un precio más justo por sus productos. José García de Mateos tiene su explotación en Consolación, barrio de Valdepeñas, trescientas cabras de las razas Florida y del Guadarrama. El queso, el requesón y la leche de sus animales ya tiene este código QR.

Ese código abre, además, una ventana directa a los consumidores, que pueden conocer estos productos de cercanía y saber cómo se elaboran, fomentando el comercio de proximidad, afirma Jiménez.

En Castilla-La Mancha hay doce ganaderías ya certificadas y tres en proceso de certificación, una forma de poner en valor su apuesta por un modelo diferente, en el manejo y las formas, de la ganadería intensiva o industrializada.