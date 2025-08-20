TERRITORIOS VIVOS Y SANOS

Valdepeñas está en el Mapa de Ganaderías de Extensivo Certificadas

En Valdepeñas está una de las tres explotaciones ganaderas de la provincia que están certificadas e incluidas en el Mapa de Ganaderías de Extensivo, una iniciativa conjunta de la Fundación Entretantos y de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo (PGEP).

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Esta herramienta visual lleva detrás un proceso verificador de los criterios que garantizan su apuesta por este tipo de ganadería ligada al territorio, que tiene como fuente de alimentación principal el pasto natural, a diente, en el campo o con recursos forrajeros de la zona, beneficioso para los animales y también para las personas.

Productos más ricos y saludables, mejora del equilibrio ecosistémico o prevención incendios forestales, señala en Onda Cero Pati Jiménez, de la Fundación Entretantos, parte del equipo técnico del Mapa de ganaderías extensivas certificadas por la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo (PGEP).

Cabras de raza Florida pastando (Valdepeñas)
Cabras de raza Florida pastando (Valdepeñas) | José García de Mateos

Gracias a este sello varios proyectos están consiguiendo abril canales de comercialización directa, ofreciendo al ganadero un mayor margen y un precio más justo por sus productos. José García de Mateos tiene su explotación en Consolación, barrio de Valdepeñas, trescientas cabras de las razas Florida y del Guadarrama. El queso, el requesón y la leche de sus animales ya tiene este código QR.

Ese código abre, además, una ventana directa a los consumidores, que pueden conocer estos productos de cercanía y saber cómo se elaboran, fomentando el comercio de proximidad, afirma Jiménez.

En Castilla-La Mancha hay doce ganaderías ya certificadas y tres en proceso de certificación, una forma de poner en valor su apuesta por un modelo diferente, en el manejo y las formas, de la ganadería intensiva o industrializada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer