La climatología adversa retrasa la exposición del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto en Madrid

La situación meteorológica ha tenido otras consecuencias, en este caso sobre la programación cultural.

El cierre preventivo del Parque de El Retiro, por la actual alerta de climatología adversa, ha obligado a retrasar la inauguración de la exposición del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, prevista para mañana jueves en la Casa de Vacas, ubicada en este emblemático espacio de la capital española.

Desde la dirección del Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas y la Fundación que gestiona el legado del pintor avanzan que informarán sobre la nueva fecha de la inauguración en cuanto se pueda confirmar.