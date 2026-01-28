CONSECUENCIAS BORRASCA "KRISTIN"

La climatología adversa retrasa la exposición del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto en Madrid

El Parque de El Retiro, donde se ubica el espacio expositivo Casa de Vacas, permanece cerrado debido a los fuertes vientos. Una situación que retrasará la inauguración de la exposición del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, prevista para este 29 de enero.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

La situación meteorológica ha tenido otras consecuencias, en este caso sobre la programación cultural.

El cierre preventivo del Parque de El Retiro, por la actual alerta de climatología adversa, ha obligado a retrasar la inauguración de la exposición del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, prevista para mañana jueves en la Casa de Vacas, ubicada en este emblemático espacio de la capital española.

Desde la dirección del Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas y la Fundación que gestiona el legado del pintor avanzan que informarán sobre la nueva fecha de la inauguración en cuanto se pueda confirmar.

