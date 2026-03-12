El programa de mejora de la empleabilidad Proyecta Ciudad Real de la Diputación comenzará este mes en la localidad de Herencia

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha informado hoy de los acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno celebrada el martes, entre los que destaca el inicio del programa Proyecta Ciudad Real, una iniciativa de formación dirigida a mejorar la empleabilidad de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, así como la aprobación de varias convocatorias de ayudas destinadas a asociaciones sociales y culturales de la provincia.

Zarco ha dicho que la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación del expediente de contratación para la prestación del servicio de formación correspondiente a los 61 itinerarios que quedaban pendientes dentro del programa Proyecta Ciudad Real, lo que permitirá que los cursos formativos comiencen de manera inminente en diferentes municipios de la provincia.

Según ha explicado, el primer itinerario se pondrá en marcha el próximo día 23 en la localidad de Herencia, lo que supone, en palabras de la portavoz, “dar el pistoletazo de salida a un programa tan importante de formación para personas en inclusión social dentro de nuestra provincia”. La adjudicación aprobada incluye también la realización de diez jornadas de activación e información en materia de empleo destinadas a orientar a los participantes y facilitar su acceso al mercado laboral.

Proyecta Ciudad Real constituye uno de los principales programas de formación impulsados por la institución provincial en materia de inclusión social y empleabilidad y cuenta con una inversión global de 7’8 millones de euros, con el objetivo de desarrollar itinerarios formativos en numerosos municipios y ofrecer oportunidades de cualificación profesional a personas en situación de vulnerabilidad.

Zarco ha señalado que con esta iniciativa la Diputación continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia y garantizar la igualdad de oportunidades entre los distintos municipios, especialmente en los que tienen menos población.

Aprobadas varias convocatorias de subvencioines

También se ha aprobado la convocatoria de ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro para proyectos y equipamientos de carácter social correspondientes al ejercicio 2026. En régimen de concurrencia competitiva, cuenta con un presupuesto total de 418.000 euros y está destinada a fomentar programas sociales impulsados por entidades legalmente constituidas en la provincia. Del total del presupuesto, 350.000 euros se destinarán a financiar programas y proyectos sociales y 68.000 euros a la adquisición de equipamiento por parte de las asociaciones.

La portavoz del Gobierno de la Diputación ha explicado que podrán acogerse a estas ayudas asociaciones de familias y personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedades crónicas, entidades dedicadas a la prevención y tratamiento de drogodependencias y otras conductas adictivas, así como asociaciones que trabajen con minorías étnicas e inmigración. “Cada entidad podrá recibir una ayuda máxima de hasta 7.000 euros para el desarrollo de sus iniciativas”, ha añadido.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha dado luz verde, atendiendo a la información facilitada por Zarco, a otras dos convocatorias de subvenciones destinadas a dinamizar la actividad cultural en los municipios de la provincia durante el próximo año. La primera está dirigida a asociaciones de amas de casa, jubilados y pensionistas, mujeres y asociaciones vecinales de la provincia y cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros, estableciéndose una cuantía máxima de 1.000 euros por entidad.

La segunda convocatoria está destinada a asociaciones culturales de la provincia y dispone igualmente de una dotación de 100.000 euros, con un máximo de 1.500 euros por asociación. Ambas líneas de ayudas tienen como finalidad, según ha comentado la portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, fomentar la organización de actividades culturales en los municipios y apoyar el trabajo del tejido asociativo, que desempeña un papel fundamental en la dinamización social y cultural de la provincia.

FENAVIN Match

En otro orden de cosas, Zarco ha ofrecido información sobre el proceso de licitación relacionado con la organización de FENAVIN Match a preguntas de los periodistas. Ha comentado que la presentación de ofertas ha concluido y que se han presentado dos empresas, cuyas propuestas están siendo analizadas actualmente por los servicios técnicos de la Diputación.

La adjudicación se resolverá en un plazo breve y permitirá mantener el calendario previsto para la celebración de esta iniciativa, que se desarrollará durante día y medio y contará con la participación de hasta 300 bodegas.

El contrato incluye la instalación de los espacios expositivos, la dirección técnica del encuentro y la captación de compradores internacionales, cuyo número se sitúa en torno a los 90 según el pliego de condiciones, cifra que se ampliará con el trabajo que realizan la Cámara de Comercio y otros organismos vinculados a la promoción exterior, como son el ICEX y el IPEX.

Zarco ha asegurado que la Diputación continúa trabajando en la organización de uno de los principales encuentros internacionales del vino español, consolidado como una herramienta clave para su promoción y comercialización.