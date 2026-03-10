Doctora agredida brutalmente en Puertollano: "Pensaba que podía con todo, pero no es verdad. Me siento abandonada por la gerencia"

LEER MÁS Colegio de Médicos condena la brutal agresión a una médica del Servicio de Urgencias de Puertollano

“Pensaba que podía con todo, pero no es verdad. Me siento abandonada por la gerencia”. Son palabras de Elena Sánchez, doctora de urgencias del hospital de Puertollano que fue agredida brutalmente hace tres meses cuando estaba trabajando.

El Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial ha presentado hoy en Madrid los datos de las agresiones a médico en España durante 2025. El acto ha contado con el testimonio de Elena Sánchez, que ha relatado el ataque que sufrió mientras atendía en su puesto de trabajo a un paciente con síndrome de abstinencia.

"Tras salir del baño, se me acercó de frente y no pude mediar palabra porque ya me había dado un puñetazo en la sien. Me estampé contra la pared y después me dio una patada en el abdomen", ha explicado.

Según señala, tras caer al suelo, el agresor se abalanzó sobre ella, la sujetó por la cabeza y le provocó una herida en la zona parietal mientras ella pedía auxilio.

En este contexto, Sánchez ha destacado que las secuelas físicas al final se curan, pero que lo psicológico es lo más difícil. "Yo pensaba que podía con todo, pero no es verdad. Han pasado tres meses y sigo en constante hipervigilancia. Cualquier movimiento raro me hace pensar que me están siguiendo", ha afirmado.

La médica, que ha denunciado el caso, ha lamentado la falta de apoyo por parte de la gerencia de su hospital: "Me siento abandonada".

Elena Sánchez ha animado a que denuncie cualquier médico que sufra una agresión y asegura que a pesar de lo sucedido ella jamás ha pensado en dejar la profesión médica.

Cómo ocurrieron los hechos

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del día 8 de diciembre de 2025, cuando un varón de 46 años que permanecía en la sala de observación mostró un comportamiento errático que evolucionó súbitamente hacia una actitud agresiva contra todo el personal presente.

En su huida, accedió a la zona privada de Urgencias, donde se encontró con la doctora responsable del área y la agredió de forma brutal, golpeándola, arrojándola al suelo, propinándole patadas y puñetazos y causándole un traumatismo craneoencefálico y una herida incisocontusa que requirió sutura.

Cuando la víctima estaba indefensa en el suelo, el agresor intentó arrastrarla hasta un cuarto de limpieza, siendo finalmente reducido gracias a la intervención del personal de seguridad, sanitarios y familiares de pacientes alertados por los gritos de auxilio.

El agresor huyó posteriormente del hospital por una salida de emergencia, siendo detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial.