Colegio de Médicos condena la brutal agresión a una médica del Servicio de Urgencias de Puertollano

El Colegio de Médicos de Ciudad Real expresa su indignación y su condena absoluta ante la brutal y salvaje agresión sufrida ayer por una médica del Servicio de Urgencias de Puertollano, atacada por un paciente que, sin motivo aparente, arremetió contra profesionales, familiares de pacientes y personal de seguridad, para finalmente agredirla físicamente con extrema violencia.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del día 8, cuando un varón de 46 años que permanecía en la sala de observación mostró un comportamiento errático que evolucionó súbitamente hacia una actitud agresiva contra todo el personal presente.

En su huida, accedió a la zona privada de Urgencias, donde se encontró con la doctora responsable del área y la agredió de forma brutal, golpeándola, arrojándola al suelo, propinándole patadas y puñetazos y causándole un traumatismo craneoencefálico y una herida incisocontusa que requirió sutura.

Cuando la víctima estaba indefensa en el suelo, el agresor intentó arrastrarla hasta un cuarto de limpieza, siendo finalmente reducido gracias a la intervención del personal de seguridad, sanitarios y familiares de pacientes alertados por los gritos de auxilio.

El agresor huyó posteriormente del hospital por una salida de emergencia, siendo detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial.

El presidente del Colegio de Médicos, Manuel Rayo, ha condenado la agresión y ha mostrado a la compañera todo el apoyo, cercanía y solidaridad, así como el deseo de una pronta recuperación física y emocional. El Colegio se pone a su disposición para ofrecerle acompañamiento jurídico y emocional, y para personarse en el procedimiento judicial, como hace siempre en defensa de los médicos agredidos.

Asimismo, el Colegio recuerda la importancia de que, ante cualquier agresión, el profesional afectado solicite la realización del parte de lesiones por parte del servicio sanitario correspondiente y presente la denuncia, pasos imprescindibles para activar la protección jurídica y garantizar que estos hechos tengan la respuesta penal que merecen. En el caso de la doctora agredida, ambos procedimientos se han llevado a cabo correctamente.