Las Tablas de Daimiel tienen ya 1.200 hectáreas inundadas y a finales de marzo podrían estar al 100%

Las lluvias registradas en la última semana en la provincia de Ciudad Real, que dejan ya más de 46,2 litros por metro cuadrado, han reactivado las aportaciones de agua al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, donde la superficie inundada supera las 1.200 hectáreas y podría alcanzar el 100 % del humedal a finales de mes.

Así lo ha dado a conocer este martes a EFE el director del parque nacional, Carlos Ruiz de la Hermosa, quien ha explicado que las precipitaciones han permitido que los arroyos de Cañada del Gato y la Dehesa Quinto de la Torre vuelvan a aportar agua superficial al humedal.

Estos aportes extraordinarios se suman a los del río Gigüela, que en los últimos días ha incrementado su caudal, pasando de los 1,98 metros cúbicos por segundo registrados el 4 de marzo a 2,90 metros cúbicos por segundo este martes.

A estas aportaciones también se suman las aguas que llegan al parque a través del arroyo de la Madre Chica, lo que está favoreciendo una recuperación progresiva del nivel hídrico del espacio protegido.

El aumento de los aportes tiene también su reflejo en el embalse de Puente Navarro, situado en la zona baja del parque nacional, que en estos momentos retiene 3,40 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone el 81,73 % de su capacidad.

Como consecuencia de estas aportaciones, la superficie inundada del parque se sitúa ya en torno a 1.200-1.300 hectáreas, superando las 1.100 hectáreas de máxima inundación alcanzadas durante el pasado año.

El director del parque ha señalado que, "si se mantienen las aportaciones actuales, existe una alta probabilidad de que a finales de marzo se alcance el 100 % de la superficie inundable del parque nacional".