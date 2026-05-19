Patronal de Ciudad Real aplaude que Larache se convierta en barrio tecnológico pero ve "un muro" que las empresas se trasladen al polígono Oretania

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Calos Marín, aplaude la idea del Ayuntamiento de convertir el Polígono Larache en un barrio tecnológico y que las empresas que se encuentran aquí se puedan trasladar voluntariamente al nuevo Polígono Oretania.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha dicho que esta propuesta del consistorio le parece una buena idea porque reconoce que el Polígono Larache se ha quedado integrado dentro de la ciudad.

Subraya que le gusta lo del “traslado voluntario” de las empresas porque el problema va a estar en el precio del suelo del recientemente inaugurado Polígono Oretania.

Considera que los más de 80 euros el metro cuadrado que ha fijado la entidad estatal Casa47, antiguo SEPES, es un escollo para la ubicación de empresas en este polígono industrial.

Grave situación de las pymes

Por otro lado, el presidente de FECIR ha alertado de la grave situación por la que atraviesan las pymes, agravada, dice Carlos Marín, por el deterioro del diálogo social del Ministerio de Trabajo.

Recuerda que la mayor parte del tejido empresarial de España y de Ciudad Real está formado por pymes, micropymes y autónomos y asegura que se enfrentan a desafíos estructurales que amenazan su competitividad y supervivencia.