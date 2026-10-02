El paro sube en 186 personas en Ciudad Real pero la afiliación a la Seguridad Social aumenta en 577

Sube el paro en la provincia de Ciudad Real. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado hoy los datos correspondientes a septiembre que señalan que el desempleo subió en 186 personas, un 0,61% más respecto al mes anterior, por lo que el total de parados que hay en la provincia se sitúa en 30.912. Es el tercer mes consecutivo con aumento del paro.

Por sectores, el desempleo aumentó el mes pasado en servicios en 250 personas, y también en 89 en el colectivo de sin empleo anterior. Sin embargo, bajó en 94 personas en construcción, 53 en industria y tan solo 6 en agricultura.

Por sexos, el desempleo femenino continúa un mes más siendo el doble que el masculino. En la provincia hay más de 20.000 mujeres en paro frente a unos 10.000 hombres desempleados.

En cuanto a la contratación, en septiembre se registraron cerca de 18.000 contratos de trabajo, casi 7.000 más respecto al mes anterior, de los que más o menos la mitad, 8.800, fueron indefinidos.

Sigue subiendo la afiliación en la Seguridad Social

Aunque ha subido el paro, sin embargo hay más afiliados a la Seguridad Social en Ciudad Real. En septiembre fueron 577 mas respecto al mes pasado y ya hay 188.600 cotizantes, récord histórico en la provincia.

Por último, indicar que casi 20.000 parados de la provincia son beneficiarios de prestación por desempleo, lo que supone un gasto de más de 21 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 970 euros al mes.