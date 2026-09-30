Los sindicatos iniciarán movilizaciones ante el bloqueo del convenio del Comercio General de Ciudad Real

CCOO y UGT de Ciudad Real van a iniciar movilizaciones a partir del próximo 16 de octubre ante la situación de bloqueo del convenio colectivo de Comercio General de la provincia, que afecta a cerca de 10.000 trabajadores y trabajadoras.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa Esther Serrano, secretaria general de CCOO Ciudad Real, Isabel Muñoz, responsable de la Federación de Servicios de CCOO Ciudad Real, y José Luis Grueso, secretario de Acción Sindical de FeSMC UGT Castilla-La Mancha.

“No vamos a aceptar que las personas trabajadoras para poder mejorar sus salarios tengan que tener menor protección económica cuando enferman” y es que la patronal pretende condicionar cualquier subida salarial a un recorte de derechos relacionados con la incapacidad temporal, ha afirmado Serrano.

“Tampoco aceptamos que se use el debate sobre el absentismo para trasladar una sospecha generalizada sobre quien está de baja, una IT es una situación médica sometida a control, no una ausencia voluntaria”. Antes de penalizar económicamente a quien enferma “debemos preguntarnos por qué se producen y se prolongan determinadas bajas y aquí las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos, la salud de las plantillas o las listas de espera del sistema sanitario también forman parte del problema”.

Ya se modificó la incapacidad temporal en la negociación del anterior convenio, el cual tiene además una jornada superior a otros convenios de comercio de nuestro entorno, y lo que “pedimos es que Ciudad Real deje de quedarse atrás”.

“Tampoco aceptamos el argumento de que no hay margen económico”. La facturación del comercio ha crecido más de un 32% en los últimos años, mientras que sus trabajadores y trabajadoras tienen salarios relativamente bajos y congelados, -con una diferencia de más de 3.500 euros respecto al salario medio provincial-, y tienen que hacer frente al aumento de los precios.

“Queremos negociar y queremos desbloquear el convenio, pero un convenio que permita avanzar en salarios y derechos, no un convenio que suponga un retroceso en derechos, no vamos a intercambiar salario por salud”, subraya la secretaria general de CCOO Ciudad Real.

En esta misma línea, la responsable de la Federación de Servicios de CCOO en la provincia ha señalado que tras meses de negociación, “reclamamos avances en salarios, estabilidad y salud de las personas trabajadoras”. El sindicato considera insuficiente la propuesta salarial planteada y advierte de que las plantillas del comercio ya vienen arrastrando una importante pérdida de poder adquisitivo, 6 puntos desde 2022.

Los trabajadores y trabajadoras, con estas movilizaciones, tienen que “visibilizar una realidad que muchas veces permanece detrás de los escaparates, porque detrás de cada comercio hay personas que tienen una hipoteca, que pagan un alquiler, que llenan la cesta de la compra y que también enferman por mucho que no quiera la patronal y tenemos claro que esas personas merecen un convenio digno”.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en la región, lamenta la actitud de bloqueo de la patronal y su negativa a mejorar las condiciones salariales y el poder adquisitivo de unas plantillas cuyas retribuciones son, en muchas ocasiones, muy bajas.

Considera que la movilización y la protesta es la única alternativa que les queda para exigir un convenio digno en el que ver reconocidas sus largas jornadas. Resulta intolerable que las empresas pretendan supeditar las mejoras a que haya recortes en los derechos sobre la salud y bajas laborales. “Con la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras no vamos a jugar y desde aquí lanzamos a la patronal la propuesta de que analice las causas de las bajas y haga examen de conciencia”.

Otro de los aspectos de desacuerdo es la pretensión de la patronal de ampliar hasta dos meses el periodo de prueba en las nuevas contrataciones. CCOO y UGT rechazan una medida que supondría prolongar la incertidumbre de quienes comienzan un nuevo empleo y defiende que el nuevo convenio avance en más estabilidad y mejores condiciones laborales.

Asimismo, la representación empresarial plantea modificar los complementos que actualmente perciben las personas trabajadoras durante determinadas situaciones de baja y vincula algunas de sus propuestas económicas a la aceptación de cambios en esta materia. La salud no puede ser moneda de cambio para cerrar un convenio.

CCOO y UGT recuerdan además que el comercio es un sector con una importante presencia femenina, por lo que las decisiones sobre salarios, estabilidad laboral y derechos tienen que tener una clara dimensión de género.

Por último, CCOO y UGT hacen un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores del sector a participar y hacer visibles sus reivindicaciones en la movilización del próximo 16 de octubre.