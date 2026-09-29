Carlos Marín lamenta que Junta y Ayuntamiento rechacen la planta de biometano en Carrión: "Los políticos no son valientes y se pliegan ante el ruido que se ha hecho"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, Carlos Marín, ha defendido la puesta en marcha de plantas de biometano en la provincia.
Y ello después de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunciara ayer que se archivará el proyecto de instalación de una planta de biogás en Carrión de Calatrava, tras la decisión del pleno municipal de rechazar esta fábrica y por la movilización social y vecinal en contra de la ubicación de la planta en el término municipal.
En declaraciones a Onda Cero, Marín ha dicho que estas fábricas no son contaminantes y lo que hacen es reciclar el metano, que sí contamina, en un gas que no afecta a la atmósfera.
Asegura que cumpliendo la normativa estas plantas se pueden instalar sin causar problemas, buscando ubicaciones idóneas.
El problema, dice Marín, es que hay pseudoecologistas que rechazan estás fábricas y también culpa a los políticos por no ser valientes y plegarse al ruido que se ha hecho ante la cercanía de las próximas elecciones.