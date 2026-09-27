Onda Cero vuelve a convertir La Mancha en referente del vino español con la VIII Fiesta de la Vendimia

Una acción promocional que suscita cada año un interés creciente entre oyentes, amantes del vino y elaboradores de la propia DO La Mancha, que ven los micrófonos de Onda Cero Radio como una oportunidad única para hablar de la calidad excelente de los vinos acogidos a esta denominación.

Un edición más, Onda Cero se suma a esta celebración con el desembarco de sus principales programas en distintos puntos de la geografía manchega.

Durante casi dos semanas, la cadena trasladará sus estudios y equipos hasta mercados, ayuntamientos, cooperativas, bodegas, instituciones y otros espacios emblemáticos para acercar a sus oyentes la realidad económica, social, cultural y vitivinícola de Castilla-La Mancha.

El director provincial y regional de Onda Cero, Javier Ruiz, reconoce que están muy ilusionados "porque es ya la octava edición, un claro caso de éxito como es la Fiesta la Vendimia, la mayor parte de los programas circulan estos días por La Mancha, por las bodegas acogidas a esta denominación de origen, contamos la calidad de nuestros vinos y la calidad de nuestra radio".

Además, Ruiz subraya que se contará este año con las novedades de Marta García Aller en "La Brújula" y Rafa la Torre en "Más de uno", "creo que va a ser la gran vorágine de la radio en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma".

Emisión de programas de Onda Cero

La programación arrancará el lunes 28 de septiembre con La Brújula, dirigida por Marta García Aller, desde el Mercado Municipal de Tomelloso. Al día siguiente, martes 29, será el turno de Cooperativas Agro-alimentarias de Alcázar de San Juan, que acogerá Por Fin con Jaime Cantizano.

El miércoles 30 de septiembre, Cuerpos Especiales de Europa FM, grabará su programa matinal desde el salón noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, llevando a sus oyentes el antimorning show que conducen diariamente en Europa FM Eva Soriano y Nacho García,

El jueves 1 de octubre, la programación continuará con Más de Uno, con Carlos Alsina y Rafa Latorre, desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, uno de los grandes enclaves del sector vitivinícola como la mayor cooperativa del mundo.

El viernes 2 de octubre, Onda Agraria se trasladará hasta El Provencio (Cuenca), donde la Cooperativa Virgen del Rosario será escenario de la grabación del programa especializado en el mundo agrario, dirigido por Soledad de Juan y Pablo Rodríguez Pinilla.

La ruta radiofónica continuará el sábado 3 de octubre con Onda Viajera, el programa presentado por Carles Lamelo, que tendrá como escenario Baco Decoop, en Alcázar de San Juan, para mostrar a la audiencia el patrimonio, la gastronomía, el turismo y la cultura vinculados a La Mancha.

El domingo 4 de octubre, Julia en la Onda pondrá también el foco en la región con entrevistas a autoridades de Manzanares. Posteriormente, el Ayuntamiento de esta localidad acogerá una nueva edición de Onda Viajera, completando así un intenso fin de semana de radio desde distintos puntos de Castilla-La Mancha.

La radio continuará su recorrido por durante la semana siguiente con nuevas paradas en distintos destinos vinculados al tejido económico, educativo, institucional y vitivinícola de la región.

Entre los escenarios previstos figuran la Universidad de Castilla-La Mancha, la Cámara de Comercio de Ciudad Real, la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de Los Ojos, Bodega Símbolo de Campo de Criptana,y el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, en todos estos emplazamientos con desembarco de los programas comarcales y regionales de Onda Cero Castilla-La Mancha.

De esta manera, la octava Fiesta de la Vendimia de la D.O. La Mancha volverá a convertir la radio en una ventana abierta al mayor viñedo del mundo, dando voz a sus agricultores, viticultores, cooperativas, empresas, instituciones y municipios y mostrando a los oyentes de todo el país la diversidad y riqueza de un territorio estrechamente ligado a la cultura del vino.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “Campo y Alma”, la Denominación de Origen La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, entre otras entidades.