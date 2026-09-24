Juan Daniel Rubia: "El turismo de Ciudad Real es para el disfrute espiritual y mental, ahora somos una tierra de permanencia y no de paso"

El próximo domingo se conmemora el Día Internacional del Turismo. En Onda Cero hemos querido conocer cómo se encuentra en estos momentos el sector turístico de Ciudad Real y para ello hemos hablado con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo.

Juan Daniel Rubia subraya el trabajo que se está llevando a cabo para poner en valor los atractivos naturales, patrimoniales y gastronómicos de Ciudad Real.

Y es que considera que el turismo está cambiando en esta provincia y ahora las cifras de pernoctaciones se están acercado a los dos días. Eso quiere decir que poco a poco Ciudad Real está dejando de ser una tierra de paso para convertirse en una zona de permanencia durante varios días para el visitante.

En la provincia predomina el turismo nacional y aunque Rubia reconoce que queda la asignatura de potenciar el internacional, sin embargo se está notando una mayor presencia de visitantes extranjeros.

Considera que hay un cambio conceptual del turismo, ahora se buscan experiencias más que el descanso y por eso opina que Ciudad Real es una provincia “de disfrute espiritual y mental.”

Juan Daniel Rubia ha mostrado su preocupación por la subida “bestial” del IPC y hace un llamamiento para que se produzca una reforma fiscal porque el incremento de la inflación supone subir precios en la hostelería y que las familias tengan cada vez menos poder adquisitivo para poder viajar.