La GIA de Ciudad Real presenta un proyecto piloto para facilitar el acceso sanitario de mujeres en situación de especial vulnerabilidad

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha acogido hoy una nueva reunión de la Mesa Provincial de Trata Cero, coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, con el objetivo de reforzar la coordinación y seguir avanzando en la prevención, detección y atención a las víctimas de trata y explotación sexual.

Con carácter previo a la reunión, los representantes de las instituciones y entidades que forman parte de la Mesa han realizado la lectura conjunta de un manifiesto, en el que han reafirmado su compromiso común para prevenir y combatir la trata, perseguir a quienes explotan y proteger y acompañar a las víctimas.

El manifiesto pone también el foco en las nuevas formas de captación y control, que pueden comenzar a través de una pantalla, mediante mensajes, falsas ofertas de trabajo o el uso de imágenes íntimas para amenazar. Asimismo, reclama romper los silencios que rodean a esta realidad, tanto el de la demanda y la complicidad como el que afecta a las propias víctimas.

Desde la Mesa se ha trasladado un mensaje común de apoyo a las víctimas, recordando que “no sois culpables. Sois personas con derechos, con dignidad y con un futuro que nadie tiene derecho a arrebataros”, y se ha reivindicado la necesidad de acompañarlas en su proceso de recuperación con recursos como vivienda, empleo y apoyo.

Una Mesa para compartir información y mejorar la respuesta

La Mesa Provincial de Trata Cero está integrada, además de por la Subdelegación del Gobierno, por representantes de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, la Diputación Provincial, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Policía Nacional, Guardia Civil y la Fiscalía de Extranjería.

También forman parte de este espacio de coordinación APLEC Inclusión + Igualdad, Amar Dragoste, Casa de Acogida Adoratrices, Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Fundación Cepaim, Asociación In Género, Médicos del Mundo, Movimiento por la Paz y Opañel, entidades especializadas que trabajan directamente con mujeres víctimas o en situación de especial vulnerabilidad.

Lectura del manifiesto | Onda Cero

Durante la reunión se han puesto en común las principales novedades en materia de trata y prostitución, las actuaciones desarrolladas por los distintos integrantes y las situaciones y necesidades detectadas desde cada ámbito de actuación.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha destacado que “la coordinación tiene que servir para que seamos capaces de detectar antes, compartir lo que estamos viendo y ofrecer una respuesta más rápida y más eficaz a las mujeres”.

En este sentido, ha puesto en valor la experiencia y el conocimiento de las entidades especializadas, que mantienen un contacto directo con las mujeres y permiten conocer una realidad que en muchas ocasiones permanece oculta.

Un proyecto piloto para acercar la atención sanitaria

Uno de los principales asuntos abordados durante la reunión ha sido la presentación, por parte de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, del proyecto piloto que desarrolla desde el pasado mes de febrero junto a la Asociación Amar Dragoste para facilitar el acceso a la atención sanitaria de mujeres en situación de especial vulnerabilidad vinculadas a contextos de prostitución y explotación sexual.

La iniciativa parte de la relación de confianza que las entidades especializadas mantienen con estas mujeres y permite facilitar su acceso a una atención sanitaria integral en un entorno seguro y confidencial, preservando ese vínculo de confianza.

Los primeros resultados de esta experiencia han permitido detectar y atender necesidades de salud que, dadas las especiales circunstancias de estas mujeres, podían encontrar dificultades para llegar a los recursos sanitarios ordinarios.

Tras esta primera experiencia, desde la Gerencia se trabaja en la posibilidad de dar continuidad e institucionalizar este modelo, así como extenderlo a otras gerencias y ampliar la colaboración con entidades que trabajan en diferentes zonas de la provincia.

Nuevas herramientas de coordinación, información y sensibilización

La Mesa de Trata Cero ha avanzado asimismo en la puesta en marcha de un nuevo entorno colaborativo común, que permitirá compartir información y documentación y mejorar la agilidad en la coordinación entre instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y entidades especializadas.

También se ha informado del trabajo desarrollado por el nuevo grupo creado en el seno de la Mesa, que está impulsando actuaciones de información y sensibilización y que prevé incorporar próximamente acciones formativas.

El objetivo es seguir generando un espacio de trabajo estable en el que las distintas instituciones y entidades puedan compartir conocimiento, detectar necesidades y coordinar actuaciones para mejorar la prevención y la atención.

Broceño ha señalado que la Mesa debe ser “un espacio útil y vivo, en el que cada institución y cada entidad aporte lo que conoce y esa información se convierta en una mejor respuesta para las mujeres”.

El subdelegado ha subrayado además que “tenemos administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, sobre todo, entidades que están muy cerca de una realidad que muchas veces permanece oculta. Escucharlas, compartir información y trabajar juntos es imprescindible para llegar allí donde cada uno por separado tendría muchas más dificultades”.

La jornada ha concluido con el compromiso común expresado en el manifiesto de “no resignarnos, no mirar hacia otro lado y seguir avanzando juntos hasta que ninguna persona pueda ser tratada como una mercancía”.