Ayuntamiento y plataforma ciudadana celebran que la Junta archive el proyecto de planta de biometano en Carrión

El Ayuntamiento de Carrión de Calatrava y la plataforma ciudadana han mostrado su satisfacción después de que la Junta de Comunidades anunciará que se archivará el proyecto de instalación de una planta de biometano en esta localidad.

El alcalde, Dionisio Moreno, ha manifestado su inmensa alegría en Onda Cero porque el consistorio ha ido dando los pasos necesarios hasta llegar al pleno donde recientemente se aprobó por unanimidad rechazar la ubicación de este tipo de plantas, aprovechando también una modificación que la Junta hizo hace poco en la ley medioambiental.

Considera que el anuncio que realizó ayer el Gobierno de Castilla-La Mancha viene a despejar las dudas de los vecinos y subraya que la decisión que se aprobó en sesión plenaria no fue un capricho, sino que estaba justificada con un informe técnico.

También satisfacción en la Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Carrión. Su portavoz, Endika Sánchez, se ha mostrado contento en Onda Cero, advierte que la empresa que quiera ubicar la planta de biometano todavía podría recurrir, aunque cree que esto tiene poco recorrido, y asegura que la movilización social de los vecinos ha sido fundamental para hacer cambiar de idea al Ayuntamiento y a la Junta.

La de Carrión es la primera planta de biometano de la provincia de Ciudad Real que ha sido rechazada de manera definitiva.

¿La próxima será la de Torralba?

Esto podría provocar un efecto dominó en otras localidades, como por ejemplo en Torralba de Calatrava.

El portavoz de la plataforma ciudadana en contra de este tipo de plantas, Rafael Ruiz de Lira, ha manifestado en Onda Cero que en este municipio se han seguido los mismos pasos que en Carrión, en el pleno del pasado 11 de septiembre ya se aprobó formalmente el rechazo a la instalación de esta fábrica y confía en que pronto la Junta también archive el proyecto de la planta.

Además, se está a la espera de que otros ayuntamientos, como Daimiel, Valdepeñas y Manzanares, celebren plenos para rechazar las plantas de biogas que se quieren ubicar en sus términos municipales.