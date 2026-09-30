La Junta restablece la iluminación de la pasarela Ciudad Real-Miguelturra tras los dos ataques vandálicos sufridos

La iluminación de la pasarela Ciudad Real-Miguelturra vuelve a funcionar con normalidad después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya tenido que intervenir por segunda vez para reparar los daños ocasionados por actos vandálicos en el cuadro eléctrico de esta infraestructura.

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha explicado que “no está fallando el sistema ni, mucho menos”, sino que la instalación ha sufrido “dos ataques vandálicos al cuadro de luces” que han provocado, entre otros daños, el robo de fusibles y han obligado a realizar nuevas actuaciones para recuperar el funcionamiento de la iluminación.

Blanca Fernández ha realizado un llamamiento a la responsabilidad y al cuidado de esta infraestructura, al destacar que se trata de una actuación “tan importante como esta pasarela, que ha costado tanto dinero público y que tantas alegrías y tanta seguridad también está trayendo a nuestra gente”.

“Nosotros vamos a seguir reparando cada ataque de vandalismo que haya en esta instalación”, ha asegurado la delegada de la Junta, al tiempo que ha pedido “que entre todo el mundo cuidemos lo que es de todos”, porque “el dinero público hay que mimarlo y hay que cuidarlo”.

Cabe recordar que la pasarela Ciudad Real-Miguelturra fue inaugurada el 21 de diciembre de 2025 por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y desde entonces se ha consolidado como una conexión peatonal y ciclista que favorece la movilidad segura y sostenible entre ambos municipios, con una población conjunta cercana a las 100.000 personas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 7,5 millones de euros a esta infraestructura que permite conectar dos núcleos urbanos separados por apenas 300 metros, pero divididos físicamente por la autovía A-43.

La actuación ha supuesto, de este modo, una mejora sustancial de la movilidad en el entorno metropolitano de Ciudad Real, al ofrecer una alternativa segura para los desplazamientos a pie y en bicicleta entre Ciudad Real y Miguelturra.

La infraestructura combina funcionalidad y diseño mediante un elemento colgante de 153 metros de longitud y dos rampas de 130 metros cada una en sus extremos, configurando una conexión accesible y segura para peatones y ciclistas.

La Junta de Comunidades mantiene así su compromiso con la conservación y el mantenimiento de esta infraestructura, al tiempo que reclama la colaboración ciudadana para garantizar que pueda seguir prestando el servicio para el que fue concebida y que los recursos públicos destinados a su construcción y conservación sean preservados.