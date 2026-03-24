Junta y Diputación invertirán 17 millones de euros para contratar a 1.700 personas en Ciudad Real

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las diputaciones de la región, entre ellas la de Ciudad Real, han firmado esta mañana en Toledo una nueva edición del Programa de Apoyo Activo al Empleo, lo que antes se conocía como el plan de empleo de esta comunidad autónoma.

En el caso de la Diputación de Ciudad Real, el Gobierno regional aportará más de 10 millones de euros, mientras que la institución provincial pondrá otros 6,5 millones, en total casi 17 millones, para contratar a más de 1.700 personas de nuestra provincia.

A esto se unirán 10 millones más por parte de la Diputación para subvencionar los costes de la seguridad social de los ayuntamientos que contraten a los trabajadores y para sumar otro plan de empleo con el objetivo de contratar a más personas.

Valverde ha asegurado que la Diputación de Ciudad Real encontrará siempre su sitio en programas como este “porque todos trabajamos en la misma dirección, que es beneficiar a los intereses generales de los ciudadanos”.

No obstante, ha avanzado que contempla una inversión adicional de alrededor de 10 millones de euros destinada a ayudar a los ayuntamientos a sufragar los costes de Seguridad Social de los trabajadores contratados, así como la posibilidad de impulsar planes de empleo propios que incrementen el número de beneficiarios.

Ha hecho hincapié Valverde en la importancia de desarrollar estas políticas activas de empleo y ha recordado la evolución del desempleo en la provincia, que ha pasado de cerca de 65.000 personas en 2013 a poco más de 30.000 en la actualidad, aunque ha advertido de que “siguen existiendo problemas importantes como el desempleo juvenil o el desempleo femenino, ya que dos de cada tres personas desempleadas son mujeres”.

Valverde en el Palacio de Fuensalida | OC

En este sentido, ha explicado que programas como el que hoy se ha firmado “permiten que muchas personas encuentren una oportunidad, accedan a formación y, en muchos casos, puedan salir de situaciones de verdadera angustia”, al tiempo que ha remarcado el compromiso de la Diputación de Ciudad Real no solo con las personas, sino también con los ayuntamientos.

“Somos el ayuntamiento de los ayuntamientos y conocemos perfectamente sus necesidades”, ha señalado para añadir que este tipo de planes permiten a muchos municipios pequeños “abrir la puerta del ayuntamiento o mantener servicios básicos” gracias a la contratación de personas en situación de desempleo y pertenecientes a colectivos vulnerables.

Valverde ha pedido generosidad y empatía

En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación de Ciudad Real ha reclamado a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo empatía y flexibilidad en la valoración de los proyectos presentados por las entidades locales. Ha pedido que “se miren con generosidad” para que puedan salir adelante iniciativas importantes para los municipios y se maximicen las contrataciones.

Durante su intervención Valverde ha querido también poner en valor el papel que desempeñan los empresarios y emprendedores como auténticos motores del empleo y ha resaltado que son quienes “con su esfuerzo y su riesgo generan oportunidades para otras personas”, en un marco de concertación social que permite seguir avanzando en el crecimiento económico de la provincia y de la región.

El convenio ha sido suscrito junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto al que el también han asistido el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, así como representantes de las cinco diputaciones de la región que participan en el programa.