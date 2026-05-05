El alcalde de Ciudad Real apuesta por convertir el polígono industrial Larache en un nuevo barrio tecnológico

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha apostado por convertir el polígono industrial Larache, "metido ya dentro de la ciudad", en un nuevo barrio tecnológico.

"Un barrio donde puedan convivir el residencial con la atracción de determinadas empresas del ámbito tecnológico y donde puedan tener una nueva ubicación central en el futuro desarrollo de nuestra ciudad", ha señalado el regidor.

Durante su intervención en el acto 'Ciudad Real: oportunidades y retos de futuro' de La Tribuna, Cañizares ha abogado por que las empresas más industriales que estén en Larache se vayan localizando en el nuevo polígono Oretania con el fin de hacer una actuación --"donde esa zona tan importante de la ciudad de tantísimo espacio de la ciudad"--, se reconvierta en una zona atractiva y de desarrollo económico.

El regidor ciudadrealeño también ha hablado de la creación de viviendas, de urbanización o de ampliar zonas verdes, unas actuaciones que "hagan que ese polígono de Larache se convierta nuevamente en un foco de desarrollo de nuestra ciudad".

La idea, ha dicho, es sacar de este polígono empresas e industrias que deben ir ubicadas en el polígono Oretania.

El alcalde 'popular' ha explicado que Larache se ha quedado en mitad de la ciudad, un espacio donde se prestan una serie de servicios que muchos de ellos pueden deslocalizarse al polígono Oretania.

Francisco Cañizares durante su intervención en la jornada | Europa Press

Ha añadido que desde hace ya unos cuantos años, y es un mérito de la Universidad de Castilla-La Mancha --fundamentalmente de los empresarios--, Ciudad Real se ha convertido en un polo de ubicación de empresas del ámbito tecnológico.

A su juicio, Larache puede ser "un lugar idóneo" para la ubicación de este tipo de empresas que, según ha advertido, "tienen ciertos problemas y andan buscando cuáles son los locales más adecuados para la instalación de sus empresas". "Tenemos unos viales de cierta amplitud, tenemos unas zonas verdes de cierta amplitud en Larache, que nos pueden hacer que además sea una transición sencilla".

No obstante, ha dejado claro que "a nadie se le va a obligar a irse de Larache", lo que hay que conseguir es que las instalaciones que hay en Larache tengan la necesidad y la posibilidad de cambiarse de sitio pero para eso el precio del polígono Oretania-Sepes "no puede ser el más caro de Castilla-La Mancha".

"Tiene que ser un precio razonable y que estemos a la altura de los precios porque tienen polígonos como en Daimiel, como en Manzanares, como en otros sitios que son mucho más económicos y que debemos competir con ellos en igualdad de condiciones", ha dicho.

TEATRO-AUDITORIO: "SÍ SE VA A TERMINAR"

De otro lado, ha aprovechado para confirmar que sí se va a terminar el auditorio de Ciudad Real. "Esperamos hacerlo con la ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como ha pasado en todas las capitales de nuestro territorio".

"Queremos hacerlo con prudencia", ha dicho el alcalde, con un nuevo proyecto que aligere costes, que lo convierta en un lugar mucho más multifuncional y que permita el desarrollo de esa instalación.

Además, ha mencionado la vivienda como un tema clave. "Venimos trabajando en el desarrollo de proyectos y actuaciones urbanísticas que van a hacer que Ciudad Real pueda disponer en los próximos años de mil viviendas, mil viviendas en diferentes regímenes que hagan que Ciudad Real siga creciendo y siga siendo atractiva", ha apuntado.

Asimismo, ha informado de que al final de esta semana se van a sortear "más viviendas para vecinos", sobre todo para jóvenes.

Igualmente, ha citado otros proyectos "ambiciosos" y de futuro como el Cerro de Alarcos. "Ese lugar que ha adquirido el Ayuntamiento, que tiene que convertirse en un lugar para el conocimiento y para el ocio de la ciudad, y para ser referente a nivel regional de un yacimiento arqueológico de primera magnitud".

El alcalde ha sacado pecho de las "muchas" obras hechas durante estos años, y ha avisado de que no se van a parar ahí. "Tenemos ya en estudio obras en la Plaza de la Merced, en la Plaza de San Francisco, remodelar la Plaza del Pilar o hacer actuaciones importantes en los diferentes barrios de Ciudad Real con infraestructuras importantes que vamos a desarrollar, por ejemplo, en el barrio de La Granja".

"Decir que Ciudad Real es la capital de La Mancha no es un eslogan", ha defendido en varias ocasiones el alcalde, quien ha defendido que "Ciudad Real debe convertirse en un lugar donde pasan cosas, donde se toman decisiones, donde se genera actividad, donde se concentra el talento y donde se articula todo un territorio".