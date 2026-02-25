José Manuel Caballero, sobre el congreso antivacunas en Ciudad Real: "Es una aberración, es duro oír a unos cantamañanas"

Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Ciudad Real han sido muy críticos con la celebración este próximo sábado en Ciudad Real de un congreso que vincula las vacunas con el autismo y las enfermedades raras.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, lo ha calificado de “aberración” y recuerda que asociaciones y colegios profesionales relacionadas con la sanidad han rechazado este evento.

En declaraciones a Onda Cero, Caballero recuerda que “es duro oír a unos cantamañanas decir que las vacunas tienen un efecto negativo en la salud”. Asegura que estarán muy atentos a las información y conclusiones del congreso “y a los bulos por si son constitutivos de delito” y hace un llamamiento a los ciudadanos “para que no crean en estas pseudoinformaciones que van en contra de la ciencia y del sentido común”.

Cañizares: "El congreso es un lucro vergonzoso"

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha criticado también la celebración de este congreso que ha calificado como “lucro vergonzoso”.

Dice que es un modelo de engaño a personas que lo están pasando mal por una enfermedad y asegura que “se venden soluciones mágicas falsas a gente que está desesperada”.

Según Cañizares, los participantes en este evento “son expertos en nada y sólo buscan un interés económico ya que aquí se hace mucho dinero a través de las inscripciones y de venta de productos mágicos que son falsos”.