Detienen a uno de los responsables de estafar mediante “phishing” a un instituto de Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido al principal responsable de un entramado especializado en la comisión de robos y estafas por el método conocido como “phishing”.

El varón arrestado pertenecía a una trama que lanzó un ataque contra un Instituto de Educación Secundaria de Ciudad Real utilizando falsas ventanas emergentes, logrando de este modo acceder a su cuenta bancaria para efectuar sin autorización varias transferencias por un importe final de 9.995 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

Los investigadores siguieron el rastro de estos presuntos estafadores hasta Madrid, lugar desde el que operaban y lanzaban ataques maliciosos a ordenadores y terminales móviles por toda la geografía española, para finalmente proceder a la sustracción y transferencia del dinero robado a diferentes cuentas bancarias en España y Portugal.

La Policía Nacional identificó finalmente en Madrid al máximo responsable de la trama, quien llegó a realizar un reintegro en efectivo de cerca de 5.000 euros procedentes del dinero sustraído previamente en la cuenta bancaria del Instituto de Educación Secundaria en Ciudad Real.

Precaución en internet ante el acceso a cuentas bancarias por “phishing”

El phishing es una técnica de ingeniería social en la que los estafadores suplantan la identidad de entidades de confianza, como bancos o servicios públicos, con el objetivo de robar datos personales de la víctima. El engaño comienza con un correo, SMS, links, ventanas emergentes o llamadas que urgen al usuario a resolver un supuesto problema de seguridad o recibir un premio inexistente.

Los delincuentes acceden a la cuenta de la víctima mediante enlaces fraudulentos que dirigen a webs idénticas a la original o a través de ventanas emergentes maliciosas. Al introducir sus claves en estos sitios falsos, la víctima les entrega directamente tus credenciales de acceso, permitiéndoles realizar transferencias o compras de forma inmediata.

La Policía Nacional recomienda desconfiar de mensajes con faltas de ortografía o tonos de extrema urgencia. Se aconseja no hacer clic en enlaces externos, acceder siempre al servicio de banca online tecleando la URL oficial en el navegador o la app del smartphone y recordar que ninguna entidad financiera solicita claves secretas ni datos bancarios por correo o mensaje de texto.