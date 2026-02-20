Antonio Cabrera: "A día de hoy nadie de la comisión permanente de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real tiene intención de presentar candidatura a las elecciones"

LEER MÁS El Ayuntamiento de Ciudad Real va a "reestructurar" las tribunas de la carrera oficial de la Semana Santa

Onda Cero Ciudad Real ha emitido hoy, desde el Antiguo Casino de Ciudad Real, el segundo programa de “Paso a paso” dedicado a la Semana Santa de Ciudad Real.

Este viernes ha estado el vicepresidente de la Asociación de Cofradías, Antonio Cabrera, que ha avanzado que a día de hoy nadie de la junta de gobierno ha manifestado su intención de presentar candidatura a las elecciones que esta asociación convocará en este año 2026.

"Dios me libre que ese pensamiento me entre por mi cabeza, es un honor ser vicepresidente de la asociación pero a día de hoy no hay intención por parte de nadie de la comisión permanente de formalizar una candidatura", asegura Cabrera.

Y en cuanto a novedades para la Semana Sana de Ciudad Real, Cabrera ha confirmado que la principal será la ampliación de las tribunas que se instalan en la Plaza Mayor, como ya adelantó el alcalde en Onda Cero.

"El objetivo es que haya más gente en las tribunas y pido que se llenen porque el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para hacer esa ampliación y la plaza queda fea con las sillas vacías", ha señalado el vicepresidente de la Asociación de Cofradías.

La idea es que estos palcos de Semana Santa se llenen con personas de asociaciones que tienen limitaciones de acceso para que puedan ver más cómodamente las procesiones. "Es un tema que tenemos desde el año 2023, la ampliación de los palcos", dice Antonio Cabrera.

También señala que, salvo tres días, la imagen de las tribunas de la Plaza Mayor “es bastante lamentable” en muchas procesiones y por eso se quiere abrir también al público en general y a colectivos de personas con discapacidad.