El Ayuntamiento de Ciudad Real va a "reestructurar" las tribunas de la carrera oficial de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Ciudad Real va a reestructurar las tribunas que desde hace años se instalan en la Plaza Mayor para presenciar las procesiones de Semana Santa.

Lo ha avanzado el alcalde, Francisco Cañizares, durante su intervención en el programa “Paso a paso” que hoy ha comenzado a emitir Onda Cero Ciudad Real desde el Antiguo Casino con motivo de la próxima Semana de Pasión, coincidiendo este miércoles con el inicio de la Cuaresma.

Cañizares asegura que el cambio que habrá en las tribunas, no solo de la Plaza Mayor sino también en el Paseo del Prado, va a ser una novedad importante este año y era una reclamación de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real.

Se invertirán 30.000 euros y el objetivo, ha dicho Cañizares, no solo es mejorar la carrera oficial de las procesiones sino también que estas nuevas tribunas se llenen de gente.

Además, Cañizares ha recordado que la ayuda que el Ayuntamiento concede este año a la Asociación de Cofradías es más del doble de la que había en 2023 y afirma que el consistorio está dispuesto a seguir colaborando para que la Semana Santa de Ciudad Real, declarada de Interés Turístico Nacional, continúe creciendo.

Por otro lado, y en cuanto al antiguo Convento de las Terreras, que se encuentra actualmente en rehabilitación, ha confirmado que la idea es que pueda acoger en un futuro salidas procesionales, y no descarta que también pueda ser la sede del demandado museo de la Semana Santa de Ciudad Real.