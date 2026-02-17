Carlos Marín, sobre la subida del SMI: "La ministra lo hace porque le da la gana y adrede, ningunea a los empresarios"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha sido muy crítico con la ministra de Trabajo tras la firma, únicamente con los sindicatos, del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha dicho que, aunque se aumenta el SMI en un 3,1%, sin embargo la negociación de los convenios colectivos va por otro lado.

Asegura que Yolanda Díaz se quiere cargar la negociación colectiva, acusa a la ministra de ningunear a los empresarios y piensa que “lo hace adrede para molestar, para dividir y para cargarse la negociación colectiva en la que ella nunca ha creído”.

Es el sexto año consecutivo en el que Díaz pacta en solitario con los sindicatos la subida del salario mínimo, sin contar con la patronal. Este salario aumenta en 34 euros al mes respecto al año anterior y ahora es de 1.221 euros mensuales.

Carlos Marín considera que, aunque la negociación colectiva en Ciudad Real progresa adecuadamente, sin embargo medidas como el incremento del SMI hace que dicha negociación sea más difícil y se pueda dilatar en el tiempo ya que decisiones como esta, señala el presidente de FECIR, "crean un clima de resquemor y desconfianza entre los empresarios."