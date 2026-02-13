Aumentan en un 35,8% los incidentes registrados en Ciudad Real durante 2025 en el ámbito sanitario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta el aumento de los incidentes registrados en la provincia durante el último año en el ámbito sanitario, pasando así de los 92 producidos en 2024 a los 125 de 2025, 33 más que en el mismo período que el año anterior, lo que supone un incremento del 35,8%.

Según los datos recogidos en el REC (Registro de Episodios Conflictivos) del Sescam, el año pasado, al igual que ya ocurriese en 2024, el número de registros en Atención Primaria fue superior: 82 frente a los 43 de Atención Especializada, siendo los meses de julio y marzo con 17 registros los de mayor incidencia, situándose el centro de salud Tomelloso I Virgen de las Viñas como el más conflictivo de toda la provincia.

Las mujeres son las trabajadoras más afectadas por esta lacra, ya que representaron el 78% de las agresiones a profesionales de ámbito sanitario.

De esta forma, CSIF volvió a exigir ayer en la reunión del Observatorio provincial de la Violencia en el Sescam la creación de la figura de ‘Centro con mayor peligrosidad’ tras las agresiones a una pediatra y a dos auxiliares administrativos en los centros de salud de Argamasilla de Alba y Bolaños de Calatrava, respectivamente, el pasado mes de enero, y reclamó, entre otras medidas, campañas de sensibilización ciudadana y en el ámbito de la educación, tanto para escolares como adolescentes.

Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, CSIF ya propuso en el Comité de Seguridad y Salud del Área Mancha Centro la creación de dicha figura y se acordó por unanimidad, tanto de los delegados como de los representantes del Comité, así como por parte de las Gerencias de Tomelloso, Manzanares y Alcázar de San Juan, elevar al Comité Central de Seguridad y Salud del Sescam esta propuesta que permitiría dotar a esta figura del presupuesto necesario en primera instancia para hacer frente a todos los problemas de inseguridad y de agresiones en los centros sanitarios afectados.

“Consideramos que esta figura es fundamental para acabar con situaciones como la vivida a principios de este año en Argamasilla de Alba. No podemos tolerar que sigan produciéndose agresiones al personal del ámbito sanitario día tras días”, apunta el delegado de CSIF Sanidad en el Área Mancha Centro, Alberto Rosales.

Por esta razón, desde la Central Sindical además de reclamar la creación de la figura de ‘Centro con mayor peligrosidad’, también se reitera la necesidad de la contratación urgente de un guardia de seguridad en aquellos centros de salud en los que se producen agresiones al personal del ámbito sanitario, como medida disuasoria que “evitaría las bajas de tantos profesionales, así como el desaliento del resto de trabajadores de estos centros que continua y diariamente ven amenazada su integridad física y mental”, así como devolver el prestigio profesional a los sanitarios.