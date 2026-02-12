Más de 65 efectivos de UME trabajan en El Robledo y municipios del Bullaque por la crecida del río

Más 65 efectivos y 37 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan desde la pasada noche en El Robledo (Ciudad Real) y en municipios situados aguas abajo del embalse de la Torre de Abraham ante la crecida del río Bullaque, en un operativo desplegado tras la activación del nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha.

El contingente pertenece al Primer Batallón de Intervención y se ha desplazado desde la Base Aérea de Torrejón para reforzar a los servicios de emergencias que ya venían actuando en la zona, especialmente en el entorno del Valle del Bullaque, donde se prevé que el caudal continúe aumentando.

Los trabajos se han centrado principalmente en el levantamiento y refuerzo de diques de contención para evitar que el agua cause los menores daños posibles en el casco urbano de El Robledo, uno de los puntos más sensibles por la proximidad del cauce y por el desembalse del pantano, que se encuentra al máximo de su capacidad.

Además, se han realizado reconocimientos con dron para evaluar la evolución del río y detectar posibles afecciones en explotaciones agrícolas y viviendas aisladas.

En el marco de estas actuaciones, el equipo de RAS (Rescate Acuático de Superficie) ha accedido a una granja situada junto al Bullaque, donde un ganadero y varias ovejas de la explotación habían quedado atrapados por la acumulación de agua.

El río Bullaque a su paso por Luciana | OC

Fuentes de la UME han señalado a Europa Press que el ganadero ha optado por permanecer en la explotación al no querer dejar solas a sus ovejas, si bien han precisado que no se encuentra en peligro, sino incomunicado a causa de la crecida del río.

La intervención ha permitido además facilitarle víveres y asegurar su abastecimiento mientras persista la situación.

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la noche ha sido "muy complicada", especialmente durante las primeras horas, cuando el río Bullaque experimentó una nueva crecida.

"A partir de las dos de la madrugada, el caudal comenzó a contenerse y, desde entonces, la situación ha estado algo más controlada", ha apuntado el regidor.

Ormeño ha señalado que continúan las labores de contención y acopio de zahorra para reforzar diques y puntos sensibles, aprovechando que la jornada del jueves ha dado un respiro en cuanto a precipitaciones.

No obstante, ha advertido de que existe previsión de una nueva crecida de cara al viernes si persisten las lluvias y sigue bajando agua del embalse de la Torre de Abraham, que se encuentra en máximos históricos pese a que está aliviando agua.

En cuanto a la actuación de la UME, el alcalde ha indicado que han trabajado durante la noche en el casco urbano, centrando sus esfuerzos en labores de achique con motobombas en calles y viviendas que se encontraban inundadas.

Mientras tanto, algunos negocios afectados por la crecida del río, como Alberto Carrasco, propietario de la empresa Bricobullaque, ha indicado que gracias a los diques construidos por personal del Ayuntamiento y voluntarios, se ha evitado que el agua llegue a su negocio.

Si bien, ha lamentado que no se haya actuado antes, ya que considera que la situación era previsible y se debería de haber comenzado a aliviar el embalse de la Torre de Abraham "antes de llegar a esta situación".

INTERVENCIÓN DE LA UME

La intervención de la UME se produce después de que el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, solicitara formalmente su activación, petición que fue autorizada por el Ministerio de Defensa. El despliegue se coordina desde Alcoba como punto de encuentro y distribución logística, y se concentra en el tramo comprendido aguas abajo de la Torre de Abraham.

En paralelo, continúan actuando efectivos del Infocam, personal de Tragsa y los propios ayuntamientos afectados, que han levantado diques y ejecutado trabajos de contención ante un episodio de lluvias persistentes que ha provocado desbordamientos y anegaciones en distintos puntos de la provincia de Ciudad Real.

SITUACIÓN EN EL EMBALSE DE LA TORRE DE ABRAHAM

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se ha instalado en el municipio de Alcoba, el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha señalado que, dentro de la gravedad de la situación en el entorno de los municipios del Bullaque, se puede hablar de "cierta tranquilidad" porque el embalse de la Torre de Abraham está desaguando en torno a 200 metros cúbicos por segundo y la incidencia en localidades como El Robledo se está controlando.

Ha subrayado que todos los medios necesarios están trabajando y a disposición, y ha destacado el buen comportamiento ciudadano, con vecinos que están colaborando y atendiendo las indicaciones de los cuerpos de seguridad y de los responsables de emergencias.

Caballero ha querido reconocer expresamente el trabajo de todos los efectivos movilizados, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, policías locales y los distintos servicios de intervención, así como la dedicación de alcaldes y concejales, que están volcados prácticamente las 24 horas en la gestión de la crisis.

Caballero en el Puesto de Mando Avanzado | OC

Ha añadido que Castilla-La Mancha está demostrando contar con un operativo preparado para responder ante situaciones de emergencia, aunque ha advertido de que la climatología es incierta y, pese a que las previsiones apuntan a lluvias no muy abundantes en las próximas horas, es necesario mantenerse prevenidos y con todos los recursos activados para garantizar la mejor respuesta posible.

SIN COLEGIOS EN LA ZONA

A consecuencia de la subida del Bullaque, el Gobierno de Castilla-La Mancha decretó este miércoles la suspensión de las clases lectivas en los municipios de Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo, Pueblonuevo del Bullaque y Luciana.

Una decisión que se tomó, según indicó el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta, Juan Alfonso Ruiz Molina, ante la necesidad de limitar la circulación de vehículos y personas en la zona, más aún teniendo en cuenta el desembalse que se está produciendo en el pantano de Torre de Abraham.