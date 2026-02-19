Fue trasladado al Hospital de Ciudad Real

Herido un trabajador tras precipitarse desde una tolva en una empresa de fertilizantes de Argamasilla de Alba

Un trabajador de 40 años de edad ha resultado herido este jueves tras precipitarse desde una tolva, a unos cuatro metros de altura, en una empresa de fertilizantes de la Avenida de la Industria del Polígono Industrial de La Serna de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 11.18 horas.

Al lugar ha acudido la Guardia Civil, la Policía Local y una UVI que ha trasladado al herido al hospital de Ciudad Real.

