Margarita Robles visita el Batallón de Helicópteros de Ataque en Almagro

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado este lunes una visita al Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I), en la Base Coronel Sánchez Bilbao, en Almagro (Ciudad Real).

Durante la jornada, Robles ha podido conocer el trabajo diario que desarrolla el personal del Batallón, así como las misiones que tiene encomendadas tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre estas destaca el compromiso adquirido por España en el marco de la OTAN, con el despliegue de medios y personal de la unidad en Eslovaquia desde el año 2025, contribuyendo a las medidas de disuasión y defensa colectiva de la Alianza.

La visita ha incluido una presentación de capacidades operativas, en la que se han expuesto los principales cometidos del BHELA I, entre los que se encuentran el apoyo a las operaciones terrestres mediante helicópteros de ataque, el reconocimiento armado, la escolta de fuerzas, así como su contribución a operaciones de seguridad y apoyo a autoridades civiles cuando es requerido.

Margarita Robles ha visitado el batallón de helicópteros de Almagro | OC

Asimismo, se han abordado los principales retos y perspectivas de futuro de la unidad, destacando el proceso de modernización en curso con la actualización de los helicópteros HA-28 Tigre a la versión Mk III, que permitirá incrementar notablemente sus capacidades operativas y su interoperabilidad con aliados.

Del mismo modo, se ha tratado la futura incorporación de nuevos helicópteros EC-145, que reforzarán las capacidades de apoyo y sostenimiento de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

Margarita Robles en Almagro | OC

La ministra ha mantenido un encuentro con personal de diferentes empleos y especialidades, interesándose por las condiciones de trabajo, los desafíos actuales y las necesidades de la unidad, poniendo en valor el alto nivel de preparación, profesionalidad y compromiso de los hombres y mujeres que integran el Batallón.

El Batallón de Helicópteros de Ataque I constituye una unidad de referencia dentro de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, contribuyendo de manera decisiva a la defensa nacional y al cumplimiento de los compromisos internacionales de España, así como al apoyo a la sociedad en situaciones de emergencia cuando es requerido.