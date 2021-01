FECIR aplaude que el Ayuntamiento de Ciudad Real quiera agilizar las nuevas ayudas para los empresarios

El vicepresidente de FECIR, Miguel Ángel Rivero, ha dicho en Onda Cero que del 1 a 10 le pone un 10 al consistorio por la decisión de elaborar un nuevo plan de ayudas directas para los empresarios de Ciudad Real dotado otra vez con un millón de euros.

Recuerda que el Fondo de Recuperación del año pasado era un tanto farragoso y le parece bien que el Ayuntamiento quiera agilizar el pago de las nuevas ayudas, como ayer anunció en Onda Cero el concejal de Promoción Económica, Pedro Maroto.

En relación a las últimas medidas restrictivas decretadas por la Consejería de Sanidad en la provincia de Ciudad Real y en toda Castilla-La Mancha, como el confinamiento perimetral de cada municipio o el cierre de toda la hostelería, Rivero ha manifestado que llueve sobre mojado porque muchos negocios aún estaban saliendo de la crisis de 2.008 y ahora se han visto con la crisis del coronavirus.

Entiende que algunas medidas son acertadas pero otras no, como por ejemplo no dejar abrir a concesionarios de coches o a tiendas de muebles por sobrepasar los 300 metros cuadrados de superficie. Rivero dice que estos negocios necesitan una amplia superficie para exponer sus productos pero eso no significa que haya aglomeración de personas.

Y sobre la decisión del Gobierno de prorrogar automáticamente los ERTE hasta el 31 de mayo, el vicepresidente de FECIR recuerda que esta medida es la que venía planteando la patronal desde un principio, aunque los empresarios defienden también que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se extiendan mientras dure la pandemia.