La Diputación de Ciudad Real dará continuidad a la Feria Nacional del Vino en junio con FENAVIN Match

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, y el vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández, ha comparecido esta mañana para dar cuenta de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada esta mañana.

Zarco ha informado de la aprobación de la celebración de la primera edición de FENAVIN Match, una iniciativa que la institución provincial impulsa para dar continuidad a la Feria Nacional del Vino y reforzar su dimensión internacional en torno al negocio del vino español y como herramienta estratégica al servicio del sector vitivinícola provincial.

Zarco ha explicado que la Junta de Gobierno “manifiesta la intención clara de seguir trabajando por nuestra marca insignia a nivel internacional”, en línea con lo expresado en distintas ocasiones por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

Ha añadido que FENAVIN Match se concibe desde una perspectiva estrictamente negocial, con una duración de un día y medio y un planteamiento centrado en generar oportunidades comerciales efectivas. En concreto, se prevé la captación de alrededor de 90 compradores internacionales, que se sumarán a los compradores nacionales, todos ellos con acceso a una galería de cata integrada por unos 600 vinos españoles.

Las bodegas participantes podrán cerrar reuniones previamente organizadas con compradores y prescriptores, en un entorno diseñado para facilitar el contacto directo y la toma de decisiones comerciales.

Zarco ha destacado que con esta iniciativa la Diputación pretende reforzar el papel de FENAVIN como motor económico permanente y no circunscrito únicamente a los años de celebración de la feria. En este sentido, ha comentado que FENAVIN Match permitirá intensificar las relaciones comerciales del sector vinícola, mejorar la rentabilidad de bodegas y cooperativas, abrir nuevas vías de internacionalización y consolidar mercados ya existentes.

Asimismo, ha incidido en que la iniciativa busca aportar valor añadido a la producción vitivinícola de la provincia y del conjunto del país, generando un retorno directo en los municipios y contribuyendo a fortalecer el tejido económico ligado al vino, uno de los principales activos estratégicos en nuestro territorio.

El presupuesto global previsto para FENAVIN Match asciende a 1.175.000 euros más IVA. En la Junta de Gobierno se ha aprobado el expediente de contratación del pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas correspondiente a la parte organizativa, por importe de 665.000 euros más IVA, que incluye asistencia técnica, secretaría, captación de compradores internacionales, coordinación y organización de catas.

En cuanto a la fecha prevista para el evento, por la que se han interesado los periodistas, Zarco ha dicho que tendrá lugar en torno al 2 o 3 de junio, aunque dependerá de la tramitación administrativa, si bien ha afirmado que la celebración se realizará dentro del primer semestre del año.

En otro orden de cosas, la portavoz del Gobierno de la Diputación se ha referido a la convocatoria de ayudas para actividades de dinamización empresarial y promoción económica dirigidas a federaciones, asociaciones, fundaciones y organizaciones empresariales de la provincia de Ciudad Real, que está dotada con 60.000 euros. Ha añadido que se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva y que cuenta con un plazo de 20 días para la presentación de solicitudes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Adrián Fernández y Rocío Zarco | OC

El Estado y la Junta deben cuantificar las ayudas para paliar los daños de las borrascas

A instancias de los medios de comunicación el vicepresidente Adrián Fernández ha abordado la situación generada por las recientes borrascas que han afectado a la provincia de Ciudad Real. Ha afirmado que la Diputación ha sido “la única administración que ha concretado con qué cantidad económica se va a ayudar a los municipios afectados”, anunciando una primera aportación de 2 millones de euros.

Por tanto, ha reclamado que tanto la Junta de Comunidades como el Estado definan con claridad las cuantías y mecanismos de ayuda, señalando que la declaración de emergencia debe ir acompañada de dotación presupuestaria concreta para que los ayuntamientos puedan actuar con inmediatez.

Fernández ha puesto como ejemplo la situación de Malagón, localidad de la que es alcalde, con más de 300 kilómetros de caminos dañados, además de desperfectos en infraestructuras municipales como el cementerio, instalaciones deportivas, centros asistenciales y edificios públicos. Ha recordado que los consistorios no pueden iniciar procesos de contratación sin consignación económica previa, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Zarco ha abundando en el asunto asegurando que los equipos técnicos de la Diputación continúan trabajando sobre el terreno en municipios como El Robledo y Fuencaliente.

“Estamos, hemos estado y estaremos”, ha dicho Zarco, quien ha avanzado que en lo sucesivo se concretarán las ayudas individualizadas para cada municipio, una vez concluyan las valoraciones técnicas, reafirmando así el compromiso de la institución provincial con todos los pueblos de la provincia afectados por la lluvia, el viento y las inundaciones.