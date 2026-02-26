El Ministerio para la Transición Ecológica podría extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana

La directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), María Dolores Pascual, ha apostado este jueves por "frenar la tendencia negativa" en la sobreexplotación del Alto Guadiana y analizar "todas las posibilidades", incluida la extinción de derechos.

Pascual ha hecho esta reflexión, a preguntas de los periodistas, antes de participar en la II Jornada Técnico-Jurídica organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), donde ha dicho que la posible extinción de derechos de uso privativo es uno de los asuntos que se abordarán en la jornada.

El Miteco no descarta la extinción de derechos de agua

Ha explicado que la Administración debe analizar esta variable no solo en el ámbito de las aguas subterráneas, sino también en otros aprovechamientos, no solo en el regadío, ante el vencimiento de plazos concesionales o el incumplimiento de condiciones. "Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades", ha indicado, subrayando que cualquier decisión deberá adoptarse con todas las garantías jurídicas y de ahí que las jornadas que se celebran hoy en Ciudad Real pueden ayudar desde ese punto de vista.

La directora general del Agua ha destacado que la cuenca del Guadiana, y en particular el Alto Guadiana, es prioritaria para el Ministerio desde el punto de vista de la planificación y del plan de acción de aguas subterráneas.

En este marco, ha recordado que está en marcha un proceso de licitación, con una inversión que ronda los 17 millones de euros, destinado a la modelización numérica de acuíferos, la mejora del conocimiento técnico y el estudio de zonas de protección de captaciones para garantizar los abastecimientos. "Sin un buen conocimiento no seremos capaces de aportar un buen diagnóstico", ha recalcado.

Asimismo, ha señalado que el Guadiana ha tenido un tratamiento específico en el PERTE de digitalización para reforzar el control y la eficiencia en el uso del recurso, y ha insistido en que la mejora de los sistemas de medición y control es clave para avanzar hacia una gestión sostenible.

La directora general ha reconocido que buena parte de los acuíferos españoles atraviesan un momento crítico y que el Alto Guadiana presenta una situación de sobreexplotación que obliga a actuar. En este sentido, ha defendido la necesidad de frenar la tendencia negativa mediante varias líneas de actuación: control de aprovechamientos irregulares, mejora de la eficiencia, sustitución de recursos cuando sea posible y transformación agronómica hacia cultivos menos demandantes de agua.

"No estamos hablando de que la gente tenga que marcharse, pero sí de transformar y avanzar hacia cultivos más sostenibles", ha precisado, apelando también a la colaboración de la comunidad autónoma en materia agraria para facilitar esa transición progresiva.

"Debemos ser conscientes de que el agua no es infinita y hay que establecer métodos de limitación y de medida. La Confederación trabaja desde hace tiempo en procesos de planificación para intentar limitar esas extracciones, pero no puede hacerlo sola", ha indicado en referencia a a la trayectoria en cuanto al diálogo de la administración de la cuenca y la escucha siempre a los usuarios.

Pascual ha subrayado que la cuenca del Guadiana ejerce un "liderazgo" en la gestión de aguas subterráneas y ha defendido la necesidad de complementar el enfoque técnico con un análisis jurídico profundo.

"El ordenamiento jurídico y las normas aplicables a las aguas subterráneas tienen su especialidad, tanto como lo tienen las propias aguas subterráneas", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que este tipo de foros permiten mejorar la interpretación normativa y fortalecer la gobernanza.

Objetivos de las jornadas

Por su parte, el presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, ha destacado que en las jornadas se busca debatir con rigor las controversias que surgen en la tramitación administrativa y jurídica de los expedientes relacionados con el uso del agua, con la participación de magistrados, juristas, representantes de regantes, universidad y Administración.

Se abordan, entre otras cuestiones, las extinciones del uso privativo de las aguas, la renovación de concesiones cuando vencen los plazos y la digitalización de los sistemas de control de extracciones, en un contexto en el que la sostenibilidad del recurso se sitúa en el centro del debate público y jurídico en la cuenca del Guadiana