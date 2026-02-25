El polígono "Oretania" de Ciudad Real podría ser inaugurado en marzo y el Ayuntamiento reivindica la rebaja del precio del suelo

Las obras de urbanización del polígono industrial “Oretania” de SEPES en Ciudad Real ya han finalizado y han sido recepcionadas. El Ayuntamiento espera que en marzo se puede celebrar el acto oficial de inauguración.

En una entrevista en Onda Cero, el alcalde, Francisco Cañizares, ha avanzado que en la inauguración estará la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Una vez finalizadas las obras, el primer edil reconoce que lo que le preocupa ahora es que el polígono se llene de empresas porque hay un obstáculo que es el alto precio del suelo, 87 euros/m2. Es el precio más alto de un polígono de SEPES en Castilla-La Mancha y vuelve a reclamar que se rebaje para hacerlo más atractivo.

Centro de investigación de ascensores

Por cierto, en el pleno que se va a celebrar este viernes uno de los puntos del orden del día es la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para facilitar la ubicación de un centro de investigación de ascensores en el Polígono Industrial Avanzado.

Está previsto construir una torre de casi 100 metros de altura para realizar análisis y estudios de ascensores que después se tienen que instalar en edificios altos o rascacielos.

PP apoyará solicitar BIC la antigua estación de Gasset

Francisco Cañizares también ha avanzado que el equipo de Gobierno apoyará una moción que van a presentar el Partido Socialista, Vox y Ciudadanos para solicitar a la Junta de Comunidades que la antigua estación de ferrocarril del parque de Gasset sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

“No habrá problemas para apoyar esta moción”, dice el alcalde quien recuerda que el edificio es propiedad de Adif y ya está protegido por el plan general de Ciudad Real.