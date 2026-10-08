Detienen al director financiero de una empresa de Ciudad Real por defraudar 53.000 euros

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido al director financiero de una empresa de la provincia por defraudar 53.000 euros.

El EDITE, equipo de delitos tecnológicos junto con el Equipo @ de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real inició en octubre la operación Broken Trust como consecuencia de unos hechos que tuvieron lugar en la localidad de Herencia.

En primer lugar, un representante de una empresa de esta localidad puso en conocimiento de la Guardia Civil la desaparición de un empleado, concretamente de su director financiero, según ha informado la Benemérita en un comunicado de prensa.

Como resultado de las primeras gestiones se concluyó que detrás de la desaparición sin causa justificada podría existir algún tipo de hecho ilícito, para lo que se llevó a cabo una auditoria de balances y cuentas de la empresa en la que se observaron irregularidades en saldos de sus cuentas bancarias por lo que se presentó denuncia.

Como resultado de las primeras gestiones de investigación se tuvo conocimiento de que el presunto autor mediante falsificación documental y herramientas tecnológicas se anunciaba en una web con un perfil profesional altamente cualificado en el sector financiero, siendo contratado por la empresa denunciante.

Una vez contratado como director financiero tuvo acceso a claves de seguridad y efectuaba pagos periódicos a empresas y proveedores, entre los que pudo camuflar transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de su propiedad, utilizando siempre conceptos predeterminados para evitar que fuesen detectados por los sistemas de seguridad de la empresa.

De esta forma llegó a realizar 44 transferencias por un valor total de 53.000 euros, pudiendo bloquear gracias a esta investigación parte del dinero defraudado.

Las actuaciones judiciales han sido llevadas por el Tribunal de Instancia sección civil y de instrucción plaza nº1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).