Crean una plataforma ciudadana en defensa del servicio de Alta Velocidad y AVANT de Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real (grupos municipales de PP, PSOE, Ciudadanos y concejal No Adscrito), la Asociación de Usuarios de la Línea Avant Ciudad Real–Madrid, colegios profesionales (Médicos, Farmacéuticos, Abogados, Procuradores, Interventores y Secretarios, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Industriales, Ingenieros de Caminos), FECIR, y UGT Sector Ferroviario, han acordado unir esfuerzos para constituir la Plataforma Ciudadana en Defensa del Servicio de Alta Velocidad y AVANT.

El acuerdo se ha alcanzado en la reunión celebrada esta tarde en el Salón de Plenos, presidida por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y convocada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, con el propósito de articular una respuesta conjunta al progresivo deterioro que viene sufriendo el servicio ferroviario en los últimos años y que afecta de manera directa a cientos de vecinos que dependen diariamente de las conexiones con Madrid y otros destinos.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha presidido la reunión | OC

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la creciente preocupación social por las incidencias, los retrasos continuados y las dificultades que están impactando negativamente en la movilidad, en la actividad económica y en la calidad de vida de trabajadores, estudiantes, profesionales, y usuarios en general. Todos los sectores presentes han coincidido en la necesidad de articular una respuesta coordinada y firme que traslade una voz única en defensa de los intereses de Ciudad Real.

La nueva plataforma nace con la vocación de canalizar el malestar ciudadano, elaborar propuestas concretas de mejora del servicio y promover acciones conjuntas ante las administraciones y organismos competentes, con el fin de garantizar un servicio ferroviario estable, suficiente y acorde a las necesidades reales de la ciudad.

Con esta alianza, Ciudad Real refuerza su unidad institucional y social para defender un servicio estratégico para su desarrollo económico y social, consolidando un frente común que trabajará de manera organizada y continuada en los próximos meses.