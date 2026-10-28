Ciudad Real ofrece todos los recursos municipales para colaborar tras el grave accidente ferroviario de Urda

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha ofrecido todos los recursos municipales disponibles para colaborar en la atención a los afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda.

Cañizares se ha puesto en contacto a primera hora de la mañana con el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real para trasladarle la plena disposición del Consistorio a colaborar en las labores de apoyo y atención que puedan resultar necesarias tras el siniestro. “Ante el grave accidente ocurrido en Urda, me he puesto en contacto a primera hora de la mañana con el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real para ofrecerle toda la colaboración desde el Ayuntamiento».

Como primera medida, “hemos trasladado al lugar del accidente siete vehículos de Protección Civil, con nuestros voluntarios y recursos sanitarios, de atención y rescate, y hemos dejado uno de ellos en la estación del AVE de Ciudad Real para habilitar un punto de atención a los posibles familiares de las víctimas, que puedan necesitar asistencia, acompañamiento o apoyo en estas difíciles circunstancias.”.

En paralelo, el Consistorio ha contactado con el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha para valorar la prestación de apoyo psicológico en este punto de atención. Desde el Colegio se ha ofrecido también atención telefónica, en el número 665 65 84 72, para atender a los familiares que puedan necesitar asistencia.

El alcalde ha reiterado que todos los medios municipales están a disposición de las administraciones y entidades implicadas. «Todo lo que podamos hacer desde el Ayuntamiento de Ciudad Real está a disposición del Gobierno de España, de las compañías ferroviarias, de Adif, de Renfe, de Iryo y también del Ayuntamiento de Urda. Nos hemos puesto a su disposición para atender cualquier necesidad que podamos cubrir», ha afirmado.

Minuto de silencio en la Plaza Mayor

Como muestra de duelo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario y sus familiares, el Ayuntamiento de Ciudad Real se suma a la convocatoria canalizada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de un minuto de silencio esta tarde en la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Ciudad Real seguirá atento a la evolución de la situación y mantendrá sus recursos a disposición de las autoridades competentes para contribuir, en el ámbito de sus posibilidades, a la atención de las personas afectadas y sus familiares.

Valverde expresa su absoluta consternación

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha expresado esta mañana su absoluta consternación y máxima preocupación por el grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, donde dos trenes de alta velocidad han colisionado a primera hora de este miércoles.

Valverde ha trasladado, en nombre de la institución provincial, su más profunda solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familiares en unos momentos especialmente dolorosos.

Valverde, que permanece pendiente de la evolución de los acontecimientos, ha manifestado su profundo pesar por las consecuencias de este trágico accidente y ha querido hacer llegar un mensaje de apoyo, afecto y solidaridad a todas las personas afectadas, especialmente a las familias que atraviesan momentos de enorme incertidumbre y sufrimiento.

El presidente de la Diputación ha explicado que el Consorcio Contra Incendios y Salvamento ha enviado tres dotaciones integradas por 10 profesionales del los parques de Ciudad Real y de Alcázar de San Juan.

Además, ha ofrecido la plena colaboración de la institución provincial a los responsables del dispositivo de emergencias de Castilla-La Mancha, con el objetivo de facilitar cuantos medios materiales, maquinaria, herramientas o equipamientos puedan resultar útiles para atender las necesidades que se planteen sobre el terreno.

En este sentido, ha manifestado que la Diputación de Ciudad Real está a disposición de los responsables del operativo para prestar toda la ayuda que se requiera, dentro de sus posibilidades y competencias, con el propósito de contribuir a una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante una emergencia de esta magnitud.

Por otro lado, ha trasladado su reconocimiento a los profesionales de los servicios de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios que participan en el dispositivo, por el esfuerzo que están realizando en unas circunstancias de extraordinaria dificultad.

El presidente de la Diputación ha reiterado que, ante una tragedia de estas características, la prioridad absoluta debe ser la atención a las víctimas, el apoyo a sus familias y la colaboración entre todas las administraciones para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El siniestro se ha producido en torno a las nueve de la mañana, entre las localidades de Yébenes y Urda, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. En el accidente se han visto implicados un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo.