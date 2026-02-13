CHG garantiza el abastecimiento de agua para varios años en algunas comarcas de Ciudad Real

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y prudencia ante la crecida de ríos y embalses en la provincia de Ciudad Real y señala que hay comarcas que tienen el abastecimiento de agua garantizado durante varios años.

Son cinco las preses de la cuenca del Guadiana que siguen aliviando agua en la provincia. En concreto Gasset, El Vicario, Vega del Jabalón, Puerto de Vallehermoso y Torre de Abraham.

Este último, el de mayor capacidad de la provincia, podría superar durante la jornada un caudal de desembalse de más de 200 m3/seg, según ha dicho Moraleda en una entrevista concedida a Onda Cero.

En cuanto a Vega del Jabalón, que abastece al Campo de Calatrava, Moraleda ha querido aclarar que el pantano no tiene problemas de seguridad estructural y que, a pesar de que está al 50% de su capacidad, se está aliviando agua por precaución y para adaptarse a las nuevas condiciones que impone la normativa técnica de presas.

Con casi 17 hm3, Vega del Jabalón garantiza el abastecimiento para tres o cuatro años. También el Gasset, que está por encima del 90%, garantiza el consumo de agua para varios años en Ciudad Real y comarca.

Y en cuanto al pantano de La Cabezuela, que abarca municipios de Campo de Montiel, el abastecimiento está asegurado con 15 hm3 durante varios años, e incluso se paralizarán algunas de las medidas de emergencia que estaban previstas para esta zona, como un trasvase desde el embalse de Puerto de Vallehermoso.

Aforos con aviso rojo

Además, en la provincia sigue habiendo estaciones de aforo con aviso rojo en los ríos Becea y Bañuelos a su paso por Fernán Caballero y en el Bullaque por Luciana y Retuerta.

También aviso rojo en el río Guadiana a su paso por Puebla de Don Rodrigo.

El río Guadiana a su paso por Puebla de Don Rodrigo | OC

Tablas de Daimiel

El presidente de la CHG también ha subrayado que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se va a beneficiar de las últimas borrascas porque el río Gigüela ya está llegando de manera natural a este espacio protegido aportando un caudal de 1,5 m3/seg, ayudando así al encharcamiento del ecosistema daimileño.