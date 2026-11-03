Carlos Marín, presidente de FECIR: "El Gobierno ha abandonado las infraestructuras, entiendo el miedo a coger el AVE"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha asegurado que el Gobierno ha abandonado las infraestructuras y entiende el miedo que pueden tener los ciudadanos a la hora de coger el tren AVE tras los accidentes ferroviarios ocurridos este año en Adamuz y Urda.

En declaraciones a Onda Cero, Marín lamenta la falta de mantenimiento “a pesar de que el Gobierno está recaudando más que nunca” y considera que “el colmo de los colmos es cargarse RENFE”.

Recuerda lo que ha significado la Alta Velocidad para Ciudad Real y señala que hay gente que viaja habitualmente a Madrid para trabajar y que se ha dado de baja por miedo. Considera que va a costar mucho recuperar la confianza en el AVE.

El presidente de FECIR dice que el trayecto alternativo entre Ciudad Real y Madrid para los usuarios del Avant afecta a las personas que van a trabajar y dice sentir la sensación de que se ha vuelto a la época de los 90, antes de que entrara en servicio la línea del AVE.

Además, Carlos Marín entiende que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dimitir o que el presidente del Gobierno lo cese. Incluso asegura que “hace tiempo que debería haber dimitido y también todos los cargos políticos de Adif”.