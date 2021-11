Carlos Marín apuesta por bajar el precio del suelo o poner incentivos para atraer empresas al Polígono SEPES de Ciudad Real

Marín recuerda que otras localidades de la provincia con polígonos a pide de autovía, como Valdepeñas, Manzanares, Daimiel o Puertollano tienen precios más bajos y subraya que la compra del terreno es lo más improductivo para una empresa.

Piensa que se deben crear las condiciones necesarias para que las empresas se instalen en un polígono industrial.

Por otro lado, y ante el incremento de casos positivos de coronavirus, el presidente de FECIR, ha querido enviar un mensaje de calma y de confianza porque se están haciendo bien las cosas con la vacunación.

Cree que no hay que asustar a la población con la aparición de la nueva variante ómicron y recuerda que las fechas navideñas son muy importantes para el comercio y la hostelería. Espera que no se den pasos atrás porque la economía, dice, ya no lo resistiría.

Carlos Marín también considera necesario una subida moderada de los salarios. Asegura que si los costes se están incrementando mucho, como la luz o el combustible, hablar también de un aumento de los sueldos de los trabajadores puede significar que muchas empresas no puedan sobrevivir.