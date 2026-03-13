ASAJA Ciudad Real: "El sector primario siempre es el que paga los platos rotos cuando hay una guerra"

El nuevo presidente de la organización agraria ASAJA de Ciudad Real, el tomellosero Emilio Cepeda, y la secretaria provincial, la daimieleña Lola Ruiz de la Hermosa, han pasado hoy por los micrófonos de Onda Cero para tratar temas de actualidad que afectan al campo de esta provincia.

Uno de ellos, los problemas generados por la guerra de Irán. Lamentan que el precio del combustible agrícola se haya incrementado entre un 40 y un 50 por ciento, al igual que los fertilizantes.

Ruiz de la Hermosa dice que la situación es insostenible y subraya que el sector primario es el que siempre “paga los platos rotos” cuando estalla este tipo de conflictos.

De cara a la reunión que el Ministerio de Agricultura ha convocado el próximo lunes con las organizaciones agrarias, Emilio Cepeda pide ayudas directas para el campo y que la administración actúe con rapidez.

ASAJA no descarta convocar movilizaciones si las propuestas que haga el Gobierno no son suficientes.

Emilio Cepeda, presidente de ASAJA Ciudad Real | Onda Cero

CHG y Alto Guadiana

Respecto al agua, y a la espera de mantener una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ASAJA planteará los daños en cultivos ocasionadas por las últimas borrascas, más infraestructuras hidráulicas y que se modifique la política basada en restricciones para el regadío.

Cepeda confía en que los regadíos de la provincia alcancen el 100% de las dotaciones de agua teniendo en cuenta la actual situación de los embalses.

Por cierto, Lola Ruiz de la Hermosa ha calificado de preocupante las declaraciones que la Directora General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica hizo hace poco en Ciudad Real cuando se refirió a la posibilidad de extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana para frenar la sobreexplotación del acuífero.

Asegura que no van a permitir que se les quite los derechos de regadío "porque son derechos que los agricultores tienen desde hace años y es el futuro, sería inviable que se extingan estos derechos porque sería la ruina de muchas explotaciones".

Lola Ruiz de la Hermosa, secretaria general de ASAJA Ciudad Real | Onda Cero

Plaga de conejos e inmigración

Sobre los daños que la plaga de conejos está causando en el campo de la provincia, el presidente de ASAJA considera que las medidas planteadas por la Junta de Comunidades son insuficientes para atajar este problema y asegura que se trata de una "plaga descontrolada porque los conejos se están comiendo todos los cultivos".

Y en relación a la falta de mano de obra en el campo, la secretaria provincial de ASAJA reconoce que cada vez son menos los españoles que quieren trabajar en las campaña de recolección. Por eso cada vez hay más mecanización y considera que la inmigración es necesaria para resolver el problema del trabajo en la agricultura.