Miguel Ángel y Raquel, de Santa Cruz de Mudela, en Catar: "Se vive una calma tensa pero nos quedamos aquí"

Se llaman Miguel Ángel y Raquel, son pareja y ambos naturales de la localidad ciudadrealeña de Santa Cruz de Mudela. Actualmente residen en Doha, la capital de Catar, país que, al igual que otros, está sufriendo ataques de Irán debido al conflicto bélico que ha estallado en esta zona.

Residen a las afueras de Doha. Onda Cero ha podido hablar con Miguel Ángel Cobos, tiene 34 años y es entrenador de porteros en la cantera del club de fútbol Al-Rayyan, en concreto es el coordinador.

Señala que durante estos días se está viviendo una espera de calma tensa. A pesar del conflicto la población civil hace una vida normal pero sin olvidar que puede haber ataques desde Irán.

Miguel Ángel y Raquel en Qatar | OC

Las autoridades han enviado todo tipo de avisos y recomendaciones, como por ejemplo salir lo justo a la calle o pasear cerca de la zona donde se reside. Dice que sobre todo los avisos se recibían en los primeros días de la guerra y subraya que los ataques se están produciendo contra las bases norteamericanas y “no salpica a la población civil”.

Actualmente, él y Raquel no están yendo al trabajo como medida de seguridad. Ella, de 32 años, es profesora en un colegio y está teletrabajando. Y el tampoco va al trabajo porque hasta ahora la competición de fútbol de cantera no se ha reanudado.

Miguel Ángel en Qatar durante una sesión de entrenamiento | OC

Cuando estalló la guerra en la zona, Miguel Ángel reconoce que pensaron en un primer momento en volver a Santa Cruz de Mudela pero con el paso de los días vieron que la situación estaba más tranquila y decidieron quedarse.

Eso sí, cuando la situación bélica se resuelva la intención es volver unos días a casa. Miguel Ángel Cobos lleva viviendo en Catar casi cinco años (en agosto de 2021), mientras que Raquel llegó a Doha hace unos tres años (en agosto de 2023)