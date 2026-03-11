Cañizares, alcalde de Ciudad Real: "Con respeto y educación, pero también con claridad, pido a la ministra que revise el precio del suelo del polígono SEPES”

“Con respeto y educación, pero también con claridad, pedimos que se baje el precio del suelo del polígono SEPES”. Es lo que el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, le va a pedir a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando se inaugure oficialmente el polígono industrial “Oretania”.

Cañizares ya adelantó en Onda Cero que en marzo se iba a celebrar el acto protocolario de inauguración de este polígono y será el viernes 20 de marzo cuando tenga lugar la inauguración, aunque hace algún tiempo ya finalizaron las obras de urbanización y el ayuntamiento las recepcionó.

En una entrevista en esta emisora, el primer edil recuerda que el precio de 87 euros el metro cuadrado es el más alto de los polígonos que SEPES tiene en Castilla-La Mancha y asegura que “algo no funciona” cuando aún no se ha concretado la llegada de empresas a este suelo industrial. Por eso, en el acto inaugural Cañizares le va a pedir a la ministra lo siguiente.

Reconoce el alcalde que empresas de Ciudad Real y de fuera han contactado con el ayuntamiento interesadas en instalarse en el polígono de SEPES “pero el precio les ha echado atrás”.

Jornada de puertas abiertas para las VPO

Por otro lado, Francisco Cañizares ha avanzado que del 24 al 26 de marzo la Empresa Municipal de Servicios (EMUSER) celebrará la jornada de puertas abiertas dirigida a las 470 personas que se inscribieron para participar en el sorteo de 12 viviendas de protección oficial ubicadas en la calle Mar Cantábrico.

El sorteo ante notario se celebrará después de Semana Santa.

También ha subrayado la inversión de medio millón de euros para mejorar el firme en 26 calles de Ciudad Real. Alguna obra podría comenzar próximamente, pero la mayoría se acometerán después de Semana Santa.

Viaje a China

Por otro lado, Francisco Cañizares participó la semana pasada en un viaje a China que organizó la Diputación de Ciudad Real junto a alcaldes del Partido Popular, la patronal FECIR y Cámara de Comercio para vender los atractivos de la provincia.

Ante las críticas de algunos partidos políticos al entender que este viaje era partidista, el primer edil de Ciudad Real recuerda que alcaldes del PSOE ya hicieron un viaje similar el año pasado.

Cree que ahora “les ha fastidiado que el PP se mueva para atraer riqueza a Ciudad Real” y opina que “ha sido más un cabreo que una crítica política de fondo”.

Conciertos

Francisco Cañizares ha valorado positivamente el concierto que Fito ofreció el pasado sábado en Ciudad Real, con la asistencia de 10.000 personas.

Ha subrayado el impulso que el ayuntamiento está dando a los conciertos, como los ya anunciados de Antonio Orozco y Pablo Alborán para la Feria y Fiestas de este año y avanza que "habrá alguno más de muy buen nivel".