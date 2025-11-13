Alcalde de Ciudad Real acusa a Subdelegación del Gobierno de "escurrir el bulto" y pide actuar ya contra la ocupación

LEER MÁS El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca una Junta Local de Seguridad para abordar el problema de las ocupaciones ilegales

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha acusado al subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, de "escurrir el bulto" sobre los problemas de ocupación y sus derivados que sufre la capital provincial. De ahí que le haya pedido actuar ya para poner "coto" a una problemática que afecta a "determinados focos" de la ciudad.

Unas palabras que llegan después de que la Subdelegación de Gobierno emitiera este miércoles un comunicado en el que negaba que exista una "situación descontrolada" por ocupaciones ilegales en Ciudad Real y haya reprochado al Consistorio su falta de actuación en el poblado chabolista de San Martín de Porres, al considerar que allí "sí hace falta actuar ya".

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, Cañizares ha indicado que desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se ha convocado una Junta Local de Seguridad para abordar la "problemática de las ocupaciones", cuyo detonante han sido los numerosos sucesos que se han dado en la vivienda ocupada del Parque de Gasset, aunque "no es el único problema".

El alcalde ha defendido que Ciudad Real "es una de las ciudades más seguras de España", pero ha reconocido que existen "determinados focos" que requieren coordinación y respuesta inmediata, poniendo como ejemplo la casa ocupada del Parque de Gasset.

Cañizares también ha señalado directamente al poblado chabolista de San Martín de Porres, "una barriada que tiene un problema por la venta y tráfico de droga", y sobre la que ha insistido en que "sin ese problema no habría conflicto".

Además, el regidor ha recordado que "la anterior alcaldesa del PSOE firmó un plan para San Martín de Porres y todavía estamos esperando a la Junta que actúe después de tres años", lamentando que, mientras tanto, se pretenda "meter muchas cosas" en el debate de la Junta Local de Seguridad sin que se traduzcan en resultados concretos.

En este sentido, Cañizares ha subrayado que el problema de la ocupación "no se circunscribe solo" a la vivienda del Parque de Gasset, mencionando también incidencias en San Antón y en La Granja, donde existen "viviendas que son de la Junta y están ocupadas, y generan muchísimos problemas entre los vecinos que son cumplidores".

Según ha dicho, estos casos demuestran que "el problema es mucho mayor" y que la ciudad necesita "mayor coordinación institucional" para atajar los episodios que se están registrando en estos puntos concretos.

Cañizares ha insistido en que la Junta Local de Seguridad debe servir para "poner coto a los sucesos que están ocurriendo" tanto en el Parque de Gasset como en otros puntos de la ciudad.

"Podemos colaborar con medidas sociales y urbanísticas, pero no olvidemos de lo que estamos hablando. Los problemas de seguridad no los vamos a arreglar solo desde el urbanismo", ha concluido.

Subdelegación indica que Ciudad Real no vive una situación descontrolada en "okupaciones"

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real señalo en un comunicado que en España no existe ningún derecho a ocupar una vivienda y que la ocupación ilegal nunca está amparada por la ley.

Subraya que Ciudad Real no vive una situación descontrolada en cuento a ocupación ilegal y recuerda que, según datos oficiales del Portal Estadístico de Criminalidad sobre hechos conocidos por allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, en 2024 hubo 85 hechos conocidos con 32 afectados en la provincia. Son 45 casos menos y 35 personas afectadas menos respecto al año 2022.

Según la Subdelegación, no hay una marea de familias en Ciudad Real echadas de su casa por "okupas" la mayoría de los problemas se concentran en inmuebles vacíos de bancos, grandes tenedores o administración, en barrios muy concreto.

Para la administración del estado en Ciudad Real, un ejemplo muy claro donde sí hace falta actuar ya es en el barrio de San Martín de Porres. La Policía Nacional elaboró un informe que describe viviendas y construidas en ruina, chabolas y edificaciones ilegales, vehículos, basuras y chatarra acumulados, bombonas de butano sin control, con riesgo real de incendio, explosión y derrumbe.

El informe concluye la existencia de posible ruina y propone instar al Ayuntamiento de Ciudad Real a declarar la ruina inminente de las fincas afectadas, ordenar su derribo controlado y balizar y cerrar la zona para proteger a los vecinos en los lugares precisos.

Por eso, la Subdelegación del Gobierno ha solicitado que San Martín de Porres figure como punto específico en el orden del día de la Junta Local de Seguridad de Ciudad Real que se celebrará el próximo lunes porque ahí sí existe un problema serio no solo de seguridad sino también de salubridad y convivencia.

En caso de que finalmente no se incluya en esta Junta Local a este barrio, la Subdelegación del Gobierno avanza que formulará la solicitud de convocar una nueva Junta Local de Seguridad extraordinaria, urgente y monográfica sobre San Martín de Porres, a celebrar a continuación de la ya prevista para ese mismo día.