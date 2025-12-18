Intranquilidad y miedo entre los vecinos de Los Rosales en Ciudad Real por la reiteración de robos en viviendas y coches

Preocupación, intranquilidad e incluso miedo. Es lo que sienten los vecinos del barrio de Los Rosales en Ciudad Real ya que en los últimos meses se están registrando robos en viviendas y otros delitos que mantienen en vilo a los ciudadanos que viven en esta zona residencial.

Denuncian que los ladrones entran en patios y casas para robar diversos objetos e incluso la ornamentación navideña que se ha puesto por estas fechas.

Recuerdan que este barrio siempre ha sido tranquilo y familiar, donde la convivencia es el denominador común, pero desde hace meses se vienen registrando una serie de delitos que están causando alarma y miedo.

Incluso ha habido algún robo a plena luz del día, un joven fue asaltado a punta de navaja y varios coches han sufrido la rotura de lunas.

Los vecinos de Los Rosales piden más presencia policial poque estos sucesos se vienen repitiendo desde hace tiempo. Han mantenido varias reuniones con el concejal de Seguridad para trasladarle la inquietud que se vive en el barrio.

Cloti Torres anima a denunciar los delitos en Los Rosales

El Ayuntamiento de Ciudad Real anunció que el próximo año se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Seguridad. La presidenta de la asociación de vecinos de Los Rosales, Cloti Torres, valora positivamente este plan pero no comparte las declaraciones que hizo ayer el subdelegado del Gobierno, David Broceño, quien aseguró que el incremento de la criminalidad en Ciudad Real es una percepción subjetiva de los ciudadanos, pero no es real.

Dice Torres que los robos son verdad y anima a los vecinos a que denuncien estos delitos.