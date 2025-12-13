Ciudad Real expresa su consternación por la muerte violenta de un bebé de seis meses

La Plaza Mayor de Ciudad Real ha acogido este sábado un minuto de silencio en memoria de Sergio, el bebé de seis meses fallecido de forma violenta en la capital, un acto al que han asistido numerosos vecinos y representantes de las principales instituciones de la provincia.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha agradecido la presencia de la ciudadanía en un momento de profundo dolor y ha señalado que la consternación generada por este suceso se une a la incomprensión ante hechos de esta gravedad.

Ha subrayado que los menores deben ser siempre objeto de la máxima protección por parte de los poderes públicos, al tratarse de las personas más indefensas, y ha trasladado la solidaridad de una ciudad "perpleja" ante la pérdida de un bebé tan pequeño.

En el acto también ha estado presente el delegado de Educación de la Junta, José Caro, que ha reconocido la dificultad de encontrar palabras ante un hecho tan traumático.

Ha señalado que solo el apoyo colectivo de la sociedad puede ayudar a afrontar un golpe tan duro y ha apelado a la necesidad de sanar como comunidad tras un suceso tan lamentable.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, ha trasladado el más sentido pésame a la familia y ha remarcado el especial impacto que provoca este caso en vísperas de Navidad.

Ha llamado a una reflexión como sociedad para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y ha insistido en la obligación de todas las administraciones, junto a la Justicia y las fuerzas de seguridad, de proteger a la infancia frente a cualquier forma de violencia.

Broceño también ha puesto en valor la actuación de los vecinos que dieron aviso para tratar de salvar al menor y ha animado a la ciudadanía a comunicar cualquier indicio de violencia contra niños y niñas, recalcando que no se pueden tolerar muertes ni situaciones de maltrato infantil.

Desde el Gobierno de España, ha trasladado la más enérgica condena a los hechos y el compromiso de trabajar para que no vuelvan a producirse.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del bebé que, al parecer, fue presenciada por una de las hijas menores de la madre que, junto a una hermana mayor, han sido acogidas por una de sus abuelas.

Los padres fueron detenidos y el domingo podrían pasar a disposición judicial.